Die Meta-Aktie hat seit letztem Herbst einen enorm steilen Höhenflug hingelegt. Besonders der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz hat die Scheine beflügelt. Doch die Rally könnte kurzfristig noch weiter gehen. Neue Impulse hierfür liefert das am Dienstag neu vorgestellte KI-Modell für die Bildgenerierung.Der Facebook-Konzern Meta Platforms hat ein neues Modell Künstlicher Intelligenz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einem Blogeintrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...