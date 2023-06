Berlin (ots) -Zahnpasta aus Tuben war gestern. Natch präsentiert eine nachhaltige Alternative, die nicht nur vollständig ohne Plastik auskommt, sondern dafür sorgt, dass deine Zähne mit den besten Inhaltsstoffen gepflegt werden. Hier liefert Mutter Erde nur das Beste aus der Natur! Herkömmliche Zahnpasta ist versehen mit synthetischen Schäumungsmitteln, Süß- und Farbstoffen, Fluorid und wird unnötigerweise mit Wasser produziert. Natch beweist, dass es auch anders funktioniert und kuratiert natürliche Inhaltsstoffe (https://www.natchlabs.com/de/pages/ingredients), wie unter anderem Kieselgur, Eichenrinde, Nelke, Ätherische Bio Öle oder Himalaya Salz. Empfohlen durch führende Zahnärzte deutschlandweit.Was macht Natch so gesund?Statt Fluorid, wie es in herkömmlichen Zahnpasta verwendet wird, benutzt Natch eine natürliche Form des Hydroxylapatit (HAp). Es ist das Hauptmineral, aus dem unsere Zähne und Knochen bestehen (ca. 97 % des Zahnschmelzes und 70 % des Dentins). Studien zeigen, dass HAp eine effektive, unbedenkliche Alternative zu Fluorid ist, die zur Remineralisierung des Zahnschmelzes beiträgt und das Risiko von Karies und Zahnerosion verringern kann.Nur das Beste für die Zähne!Warum schäumt Natch so schön?Den unwiderstehlichen Schaum verdankt Natch dem Seifenrindenbaum. Der immergrüne Baum aus Zentralchile hat eine lange Geschichte in der medizinischen Verwendung der Andenvölker. Der natürlich hohe Gehalt an Saponien, ist eine völlig natürliche und sanfte Option zum Schäumen. Herkömmliche Marken benutzen dafür SLS, welches ein Treibmittel ist, das kommerziell in Zahnpasta, Reinigungsmitteln und Shampoos verwendet wird. Ein Grund, warum wir den Schaum ausspucken und nicht schlucken - bei Natch geht beides!Weiterer Pluspunkt: Die plastikfreien und schönen Apotheker Glasbehälter können ganz einfach wieder aufgefüllt werden. Die kompostierbaren Nachfüllpackungen gibt es online (https://www.natchlabs.com/de/collections/all) und im praktischen Abo!Die nachhaltige Zahnpasta in Tab-Form ist im Online-Shop www.natchlabs.com sowie in ausgewählten Apotheken, Concept Stores (z.B. SoHo House Berlin) und Hotels (z.B. Schloss Elmau) verfügbar und kann ab sofort auch über minilu.de bestellt werden.Pressekontakt:LUKAS WANNINGERCOMMUNICATION CONSULTANTDirect +49 30 767 339 093lukas.wanninger[@]press-factory.deOriginal-Content von: natch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170681/5534101