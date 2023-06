A1 und Exoscale, eine hundertprozentige Tochter von A1 Digital, haben die Zone II im A1 Next Generation Datacenter in Wien eröffnet. "Die Erweiterung markiert einen Meilenstein in der Entwicklung einer zuverlässigen, sicheren und Europa-konformen Cloud für Unternehmen in und außerhalb von Europa", heißt es seitens A1 Telekom Austria. Martin Resel, CCO Enterprise bei A1: "Unsere Investitionen in sichere und zuverlässige Infrastrukturen spiegeln das Engagement von A1 für den Wirtschaftsstandort Österreich wider. Mit Exoscale bieten wir eine innovative Cloud-Lösung, die Unternehmen Datensouveränität und höchste Sicherheitsstandards garantiert." Das A1 Datacenter verfügt über eine Gebäudefläche ...

