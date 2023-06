DONNERSTAG, DEN 15. JUNI Am ereignisreichen 15. Juni stehen zahlreiche Unternehmens- und Konjunkturereignisse an: Hennes & Mauritz veröffentlicht Q2-Umsatzzahlen, Brenntag, Deutsche Wohnen, DWS, HHLA und Aumann halten Hauptversammlungen ab, während Korian ihre Hauptversammlung in Frankreich abhält. In den USA werden die Q2-Ergebnisse von Adobe erwartet. Zusätzlich gibt es wichtige Konjunkturtermine wie Maschinenaufträge in Japan, Industrieproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...