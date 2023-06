Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -PKO Bank Polski, die größte Universalbank in Mittel- und Osteuropa, entwickelt ein innovatives System von Mehrwertdiensten (VAS) in Form einer allgemein zugänglichen und einfachen API. Auf diese Weise möchte die Bank das in der mobilen Anwendung und online verfügbare VAS-Angebot erweitern. Ein solcher Ansatz für Mehrwertdienste ist weltweit innovativ.Die Bank hat angekündigt, dass Anbieter von Dienstleistungen aus verschiedenen Branchen und Start-ups in der Lage sein werden, sich über die innovative VAS-Plattform problemlos mit der Bank zu verbinden. Die Bank beabsichtigt, mit Anbietern von Hörbüchern, Immobilienmanagement und Streaming-Diensten zusammenzuarbeiten, um neue digitale Lösungen für die Kunden bereitzustellen.Über die mobile IKO-App und die iPKO-Website können unsere Kunden amtliche Angelegenheiten erledigen, ihr Handy aufladen, Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel kaufen, Parkplätze oder Autobahngebühren bezahlen. Mit der Plattform für Mehrwertdienste möchten wir einen neuen Wert für unsere Kunden schaffen und ihnen neue digitale Dienstleistungen noch schneller zur Verfügung stellen", sagte Katarzyna Dziwulska, Geschäftsführerin für den Bereich Digitale Strategie und Transformation bei der PKO Bank PolskiDie Mehrwertdienste (Value-Added Services) sind eine Lösung, die die Integration von Mehrwertdiensten für das von der PKO Bank Polski entwickelte Ökosystem erleichtert und beschleunigt. Sie ermöglicht die wiederholte Hinzufügung weiterer nicht-finanzieller Dienstleistungen und Produkte und bietet der Bank die Grundlagen für einen Markt der Mehrwertdienste.Die von uns angewandten technologischen Lösungen, die es dem Anbieter erleichtern, sein Produkt oder seine Dienstleistung mit unserem System zu verbinden, sind weltweit einzigartig. Dank der cloudbasierten Plattform mit offener API erfordert die Integration in die Bank keinen großen finanziellen Aufwand und dauert nur wenige Wochen. Wir möchten ein attraktiver Kooperationspartner für Unternehmen sein, die moderne Dienstleistungen aus verschiedenen Branchen anbieten. Dank unseres operativen Umfangs sind wir ein neuer Absatzmarkt für ihre Produkte und Dienstleistungen mit deutlich niedrigeren Kosten für die Kundenbeschaffung", sagte Radoslaw Janusz, Direktor des Büros für die Förderung von Mehrwertdiensten und E-Commerce bei der PKO Bank Polski.Die PKO Bank Polski ist der Marktführer für mobiles Banking in Polen. Das Unternehmen bedient etwa 12 Millionen Kunden und seine mobile IKO-App wurde 7,7 Millionen Mal aktiviert. Im neuesten Finnoscore-Ranking, das den digitalen Reifegrad von 230 Banken bewertet, belegt die Bank die Spitzenposition.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pko-bank-polski-entwickelt-innovatives-system-von-mehrwertdiensten-301850778.htmlPressekontakt:Lidia Roman,Pressestelle der PKO Bank Polski,lidia.roman@pkobp.pl,+48 664 046 964Original-Content von: Bank PKO BP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170701/5534196