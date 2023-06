Liebe Leserinnen und Leser, Siemens Energy verbreitet derzeit gute Laune. Das Unternehmen aus dem Turbodepot des Hypergrowth Aktien-Dienstes ist in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen. Kein Wunder: So gelang unter anderem die vollständige und wirtschaftlich auch sinnvolle Integration von Siemens Gamesa. Gamesa ist ein Unternehmen, das Windkraft-Lösungen produziert, aber hoch verschuldet war/ist. So kann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...