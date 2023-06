Citi Global Wealth Investments veröffentlichte heute seinen Bericht über die Vermögensaussichten zur Jahresmitte 2023 Opportunities on the Horizon: Investing Through a Slowing Economy. In diesem halbjährlich erscheinenden Bericht beurteilt Citi Global Wealth die Aussichten, wie Investoren die Entwicklungen in der globalen Wirtschaft, Marktlage und Geopolitik angehen sollten.

Auch wenn das Jahr 2023 bisher von außergewöhnlichen Ereignissen geprägt war, betrachtet Citi Global Wealth den Rest des Jahres als Chance. Wir befinden uns in einer "rollenden Rezession", in der manche Teile der US-amerikanischen Wirtschaft wachsen, während andere schrumpfen. Da die Inflation nach einem Zeitraum rascher Leitzinsanhebungen seitens der US-Notenbank allmählich wieder sinken sollte, hält die Gruppe es für unerlässlich, die Portfolioinvestitionen aufrechtzuerhalten. Auch wenn die aktuelle Anlagenzuweisungsstrategie eher defensiv ausgerichtet ist, sieht Citi Global Wealth zahlreiche Chancen, die Portfolios im Lauf der Zeit anzupassen, wenn die US-Notenbank die Zinssätze wieder senkt, statt sie anzuheben.

Wir sind davon überzeugt, dass die aktuelle Marktlage zu einer bedeutsamen potenziellen Erholung im Jahr 2024 führen wird.

"Auch wenn der breitere Bärenmarkt noch nicht zu Ende ist, sehen wir erhebliche Wertverbesserungen in bestimmten Sektoren, die unseren Kunden die Möglichkeit geben, in Anlagen mit höheren Erträgen und langfristigen Wachstumschancen zu investieren", erklärte David Bailin, Chief Investment Officer bei Citi Global Wealth. "Unsere Vermögensausblicke für den Rest des Jahres 2023 und den Beginn von 2024 legen den Schluss nahe, dass unsere Kunden am ehesten von einer Rückkehr zum sogenannten Kern-Investieren profitieren könnten voll investierte Portfolios, die von der Defensive zur Offensive übergehen, von mehr Anleihen zu mehr Wertpapieren, von US-fokussierten zu globalen Anlagen. Wir befürworten ausgewählte nicht-US-amerikanische Wertpapiere, die Identifizierung von Werten innerhalb der US-Märkte, die Verbreiterung der Exposition zu Technologie- und Wachstums-Equity und die Betonung alternativer Investitionen und Privatdarlehen für geeignete Investoren mit einem längeren Zeithorizont."

Anleihen sind wieder da: Nachhaltiges Einkommen, wenn Zinssätze ihren Gipfelpunkt erreichen

Citi Global Wealth ist der Auffassung, dass es im Bereich festverzinslicher Anlagen Zeit zum Handeln sei. Investoren mit kurzfristigen Anlagen könnten eine Erhöhung ihres Einkommens durch Laufzeitverlängerungen anstreben. Es gebe so viele potenzielle Gelegenheiten für die Diversifizierung von Anleihenportfolios durch verlängerte Laufzeiten, Streuung von Risiken und potenziell höhere Erträge. Privatdarlehen könnten erhebliche Erträge hinzufügen, wenn sich die Banken zurückziehen. Und vor allem bieten Anleihen jetzt die Diversifizierungsvorteile, die sie im Jahr 2022 zeitweilig eingebüßt hatten.

Fächerung bei der Währungsexposition

Der US-Dollar (USD) erlebte einen zehnjährigen Anstieg bis 2022 und eine Stärkung durch übermäßig strenge Geldpolitik der Notenbank sowie Energieschocks in Verbindung mit dem Krieg in der Ukraine. Der Anstieg des USD führte zu einer steilen Inflation in Portfolios mit einer Neigung zur einheimischen gegenüber Portfolios mit anderen Währungen. US-Wertpapiere stiegen im Jahr 2022 auf 63 Prozent des globalen Marktkapitals.

Wenn die EZB und andere Zentralbanken die Zinssätze im Jahr 2024 stabil halten, während sie von der US-Notenbank gesenkt werden, können sich Chancen für die Diversifizierung in nicht auf dem USD basierende Anlagen ergeben, um die Investorenrenditen im kommenden Jahrzehnt zu verbessern.

"Der starke US-Dollar bedeutet, dass wir nicht US-amerikanische Anlagen zu stark deflationierten Preisen kaufen können", so Steven Wieting, Chief Economist und Chief Investment Strategist bei Citi Global Wealth. "Zwar erwarten wir periodische Aufschwünge des US-Dollar, aber insgesamt gesehen wird sich der Dollar abschwächen und die Währungsexposition zu einem wichtigeren Faktor machen. Und zusätzlich zur Währungsexposition befürworten wir Qualität, wie etwa Anleihen mit langen Laufzeiten, um eine potenzielle Verbreiterung der Kreditspanne und defensive Wertpapiere mit Betonung auf Dividendenerzeugern und bilanzstarken Unternehmen auszugleichen. Wenn wir unsere Portfolios auf die Kehrtwende der Notenbank gegen Ende 2023 vorbereiten, dann sehen wir uns nach branchenführenden Wachstumsaktien um, die ihren Tiefpunkt vor den zyklischen Wertpapieren erreichen."

Unaufhaltsame Trends

Die von Citi Global Wealth identifizierten "unaufhaltsamen Trends" sind transformierende globale Kräfte, die einen Wandel in den Kundenportfolios auslösen können.

Der Bericht Mid-Year Wealth Outlook 2023 enthält folgende Trends:

Digitalisierung Generative KI ist der Beginn einer (weiteren) technologischen Revolution: die rapide Akzeptanz von KI öffnet die Tore für erhebliche Investitionschancen in diesem Umfeld

die rapide Akzeptanz von KI öffnet die Tore für erhebliche Investitionschancen in diesem Umfeld Energiesicherheit: Ungewöhnliche Chancen in einem atypischen Energiezyklus: Weltbewegende Ereignisse und der Anstieg erneuerbarer Energien bewirken eine Umgestaltung der Energielandschaft

Weltbewegende Ereignisse und der Anstieg erneuerbarer Energien bewirken eine Umgestaltung der Energielandschaft G2: Nationale Sicherheit hat Vorrang vor wirtschaftlicher Zusammenarbeit: Steigende Spannungen zwischen den USA und China schaffen Herausforderungen und Chancen für Investoren

Steigende Spannungen zwischen den USA und China schaffen Herausforderungen und Chancen für Investoren Investieren in Langlebigkeit: Die Nachfrage nach Gesundheitsversorgung nimmt weiterhin schneller zu als die Weltwirtschaft und sorgt für nicht-zyklisches Wachstum in Portfolios

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem vollständigen Mid-Year Wealth Outlook Report von Citi Global Wealth.

Über Citi Global Wealth

Citi Global Wealth ist eine integrierte Vermögensverwaltungsplattform, die Kunden aus allen Bereichen des Vermögenskontinuums eine Gesamtvermögenslösung bietet und integrierte Beratung und Ausführung bei Aktiva und Passiva bereitstellt. Citi Global Wealth betreut das Ultra-High-Net-Worth-Segment extrem vermögender Privatpersonen und Family Offices über Citi Private Bank, die Segmente Affluent und High-Net Worth über Citigold® und Citigold Private Client und erfasst die Vermögensverwaltung am Arbeitsplatz über Global Wealth at Work. Citi Global Wealth bietet seinen Kunden eine führende Plattform für Anlagestrategien, die traditionelle und alternative Anlagen, Strategien für verwaltete Konten und Anlageberatung für alle Kunden bereithält.

