In dem für Autobauer weiterhin freundlichen Umfeld setzen am Mittwoch auch die Volkswagen-Vorzüge ihre Erholung fort. Bereits am Vortag wurde die 200-Tage-Linie überwunden, womit der Aktie ein frisches Kaufsignal gelang. Doch ein noch deutlicheres Statement lieferte VW-CEO Oliver Blume am Freitag selbst.Wie aus einer am Montag erschienen Pflichtmitteilung des Autobauers hervorgeht, hat der Konzernlenker nämlich ein nicht allzu kleines Aktienpaket erworben. Zum Kurs von 126,40 Euro deckte sich Blume ...

