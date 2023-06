STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europaparlament will eine faire Bezahlung für Praktikantinnen und Praktikanten in der gesamten EU. Die Abgeordneten forderten am Mittwoch in Straßburg die EU-Kommission dazu auf, ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Nach dem Willen des EU-Parlaments sollen Mindeststandards für Praktika gelten - zum Beispiel bezogen auf ihre Dauer oder ihre Vergütung. Diese sollten mindestens die Kosten für den Lebensunterhalt in den jeweiligen EU-Ländern abdecken, etwa für Lebensmittel oder eine Unterkunft.

Die Abgeordneten forderten zudem von den EU-Staaten, Praktika für Menschen mit Behinderung oder für sozial benachteiligte Menschen leichter zugänglich zu machen. Die oft freiwillige Mitarbeit sei ein wichtiges Sprungbrett für junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt, teilte das EU-Parlament am Donnerstag mit. Die Qualität von Praktika müsse aber verbessert werden, "damit junge Menschen nützliche Erfahrungen sammeln können und eine angemessene Vergütung erhalten", hieß es in der Mitteilung./sza/DP/mis