Erfurt (ots) -Viele Kinder in Europa wohnen in Grenzgebieten. Die Mutter Dänin, der Vater Deutscher, die Schule in Deutschland und der Wohnort in Belgien - so leben sie ihren Alltag in zwei Ländern. Für diese Kinder gibt es keine echten Grenzen. Sie nutzen das Beste aus beiden Welten. Die Dokumentationsreihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) zeigt ab dem 18. Juni 2023 vier neue "Grenzgeschichten" - dieses Mal aus Dänemark, Belgien, Österreich und der Schweiz, jeden Sonntag um 20:30 Uhr bei KiKA und jederzeit im KiKA-Player oder auf kika.de."Paprika: hyggelig in Dänemark" (hr) am 18. Juni 2023 um 20:30 UhrDie 14-jährige Paprika aus Dänemark hat eine Leidenschaft für das Rhönrad-Turnen. Ihre Heimatstadt Sønderborg liegt in der Nähe der Grenze, und viele Menschen in der Region gehören zur "Deutschen Minderheit". Paprika und ihr Bruder Patrick besuchen eine der wenigen deutschen Schulen und können deshalb spielend leicht zwischen den zwei Sprachen wechseln. Verantwortlich für den hr zeichnet Tanja Nadig."Anaïs: Tanzend zwischen Belgien und Deutschland" (SWR) am 25. Juni 2023 um 20:30 UhrAnaïs lebt in Hergenrath - einem Dorf, das sich zur Hälfte in Deutschland und zur anderen Hälfte in Belgien befindet. Die 14-Jährige besucht ein deutsches Gymnasium in Aachen. Überall wird ein wenig anders gesprochen - mal Deutsch, mal Französisch, mal eine Mischung aus beidem. Um diese verschiedenen Welten zu vereinen, möchte Anaïs ihre vielsprachigen Freund*innen bei einem Flashmob am deutsch-belgischen Grenzübergang zusammenführen. Die redaktionelle Verantwortung für die Episode liegt bei Claudia Schwab vom SWR."Maya: mit der Klarinette nach Österreich ins Internat" (SWR) am 2. Juli 2023 um 20:30 UhrDie 15-jährige Maya lebt im Kleinwalsertal in Österreich und geht im österreichischen Bregenz zur Schule. Auf dem Weg dahin muss sie zweimal über die Grenze fahren. Unter der Woche lebt sie im Internat, ihre Freundin Chiara dagegen pendelt jeden Tag von Lindau nach Österreich. Das Einzige, was Maya auf dem Internat fehlt, ist ihre Klarinette, doch im Internet traut sie sich nicht zu üben, weil immer alle mithören könnten. Die Episode ist unter redaktioneller Verantwortung von Claudia Schwab (SWR) entstanden."Hopp Schwiiz!: Estha Angely spielt jetzt für die Schweiz" (hr) am 9. Juli 2023 um 20:30 UhrEstha Angely ist in Deutschland geboren, lebt aber schon seit vielen Jahren in der Schweiz. Von ihrem Schlafzimmer aus sieht sie den letzten Zipfel des Bodensees. Seit sie drei ist, spielt Estha Angely Eishockey und möchte eines Tages in der Schweizer Nationalmannschaft spielen. Damit dieser Wunsch Wirklichkeit wird, muss Estha Angely sich einbürgern lassen - Schweizerin werden. Redaktionelle Verantwortung für den Film übernimmt Tanja Nadig (hr).Die Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb/KiKA/Radio Bremen/SWR/MDR/hr) ist eine Einladung von Kindern für Kinder, Lebenswelten kennenzulernen, die ihnen bislang unbekannt waren. Die verschiedenen Dokumentationen zeigen Kinder aus aller Welt, die unterschiedlichste Geschichten erzählen und über das Kindsein berichten.