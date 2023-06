Kurz vor seiner Rente hat der CEO von Paypal, Dan Schulman, auf der Vivatech in Paris vor den Risiken von künstlicher Intelligenz gewarnt. Verantwortung. Dieses Wort verwendet Dan Schulman, CEO von Paypal, immer wieder in der Paneldiskussion auf der Vivatech in Paris am 14. Juni. In dem Talk mit dem Titel "Equity, Access, and Trust: Tackling the Toughest Questions in Tech" spricht er mit Hans Vestberg, CEO von Verizon Communications, und Nicholas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...