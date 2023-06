Berlin (ots) -Die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alice Weidel kommentiert die Vorstellung der "Nationalen Sicherheitsstrategie" der Bundesregierung:"Die groß angekündigte 'Nationale Sicherheitsstrategie' macht viele hochtrabende Worte, doch der entscheidende strategische Grundgedanke fehlt: Die Interessen des eigenen Landes und das Wohl und die Sicherheit seiner Bürger müssen in der Außen- und Sicherheitspolitik stets an erster Stelle stehen.Nach all den im Vorfeld hochgeschraubten Erwartungen ist dieses mehrmals hinausgeschobene Ergebnis mehr als enttäuschend. Dass das Zusammenstellen dieses Phrasenkatalogs trotzdem so lange gedauert hat, bestätigt einmal mehr die chronische Überforderung und innere Leere einer Koalition, die nur noch von der Angst vor dem Postenverlust zusammengehalten wird."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/5534291