Erster Teil des Kinebik-Kaufs erfolgreich abgeschlossen

Mitte Mai hatte O3 Mining Inc. (TSX.V: OIII, FSE: 15A) bekannt gegeben, dass es beabsichtigt, die Kinebik-Liegenschaft von NewOrigin Gold zu kaufen. In der Zwischenzeit wurde der erste Teil der Transaktion erfolgreich abgeschlossen.

Das Kinebik-Grundstück erstreckt sich entlang des Casa-Berardi-Trends in der Provinz Québec. Es gehörte zuvor zu 100 Prozent NewOrigin Gold. Der mit New Origin geschlossene Kaufvertrag sieht vor, dass die Übergabe der Liegenschaft an O3 Mining in zwei separaten Teilen durchgeführt wird.



Der erste Teil sieht eine Barzahlung von 50.000 US-Dollar und die Ausgabe von 29.467 O3-Mining-Stammaktien an NewOrigin Gold vor. Er wurde in der Zwischenzeit vollständig umgesetzt und abgeschlossen. Der zweite Teil des Abkommens sieht vor, dass die noch bei NewOrigin verbliebenen Teile des Projekts gegen die Ausgabe von 58.935 O3-Mining-Stammaktien an NewOrigin Gold verkauft werden.



Zur Umsetzung dieser Vereinbarung benötigt NewOrigin allerdings die Genehmigung seiner Aktionäre. Diese soll bis zum Jahresende in einer eigens einberufenen Hauptversammlung eingeholt werden. Die in beiden Tranchen ausgegebenen neuen O3-Stammaktien unterliegen jeweils einer viermonatigen Sperrfrist. Sie beginnt jeweils nach dem Abschluss der einzelnen Teile der Transaktion.

