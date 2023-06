Ein neues Computer-Vision-Model von Meta kann Bilder vervollständigen und so die Welt wahrnehmen. Das soll näher an der menschlichen Art und Weise sein, wie wir unsere Umgebung sehen. Meta hat ein Computer-Vision-Model namens Image Joint Embedding Predictive Architecture (I'Jepa) vorgestellt. Damit sollen KI-gesteuerte Roboter die Welt so ähnlich wahrnehmen können wie Menschen. Das ist effizienter als bisherige Methoden und liefert bessere Ergebnisse. ...

