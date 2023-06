Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Mittwoch recht verhalten in den Handel gestartet. Trotz erneut erfreulicher Inflationsdaten hielten sich die Anleger am Tag des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed erst einmal zurück. Zum Handelsstart ging es für den Dow Jones leicht bergab, der Nasdaq 100 legte hingegen minimal zu. Am Abend wird die Fed ihre geldpolitischen Beschlüsse mitteilen. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...