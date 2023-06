Internationale Energieagentur IEA: Starker Rückgang des Öl-Nachfragewachstums bis 2028

Werbung







Neuesten Angaben der IEA zufolge soll das jährliche Öl-Nachfragewachstum bis 2028 von 2,4 Millionen Barrel pro Tag auf nur noch rund 400.000 Barrel pro Tag zurückgehen.



Laut einem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur vom 14.06.2023 soll das weltweite Wachstum der Ölnachfrage bis 2028 stark zurückgehen. Maßgeblich beeinflusst werde die Entwicklung durch eine ab 2026 rückläufige Nachfrage im Transportwesen. Ein stetig wachsender Petrochemie-Markt und zunehmender Konsum in Entwicklungsländern würden die Rückgänge jedoch teilweise ausgleichen. Zwischen den globalen Erdölexporteuren gebe es ebenfalls Differenzen. Während die OPEC Mitglieder des Mittleren Ostens, sowie die USA, Brasilien und Guyana Pläne für einen Kapazitätsaufbau in der Ölproduktion verfolgen, haben die Fördernationen in Afrika und Asien mit sinkenden Förderraten zu kämpfen. Die russischen Öl-Absätze gehen derweil unter steigendem Druck durch Sanktionen zurück.



Strukturierte Finanzprodukte, mit denen Sie an den Preisentwicklungen des Öl-Futures partizipieren können, finden Sie wir immer über die folgenden Links oder auf unser Website über den Produktfilter:















Steter Tropfen ölt den Stein







Erfahrene Anleger wissen: Wer langfristig Erfolg am Kapitalmarkt haben möchte, bleibt auch in ruhigen Phasen informiert.



In unserer Marktbeobachtung haben wir Ihnen deshalb als Sommerlektüre die neuesten Entwicklungen am Aktien-/, Rohstoff-/ und Kapitalmarkt zusammengefasst. Schauen Sie direkt auf unserer Website oder in der MB-App vorbei.



In der App veröffentlichen wir ab der nächsten Ausgabe wöchentlich neue Inhalte als kompakte Artikel anstatt im monatlichen Format - jetzt kostenlos herunterladen:



















Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC