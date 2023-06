EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

HÖRMANN Industries begibt vierte Unternehmensanleihe



14.06.2023 / 17:00 CET/CEST

HÖRMANN Industries begibt vierte Unternehmensanleihe Emissionsvolumen von 50 Mio. €; Zinsspanne zwischen 6,5 % und 7,5 % p. a.

Umtauschfrist für Inhaber der Anleihe 2019/2024 startet am 16. Juni 2023

Zeichnungsfrist Deutsche Börse vom 21. bis 30. Juni 2023 (vorzeitige Schließung möglich)

Vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2019/2024

Kirchseeon, 14. Juni 2023 - Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH begibt seine vierte Unternehmensanleihe. Der Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2023/2028 (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) wurde heute durch die luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Das Emissionsvolumen der neuen Anleihe soll 50 Mio. € betragen und zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) eingesetzt werden. Für die neue Anleihe ist eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 % p.a. vorgesehen. Der finale Kupon wird - basierend auf den eingegangenen Zeichnungsaufträgen - im Laufe der Angebotsfrist festgelegt und mit deren Beendigung per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben. Die Emission wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2024 umfassen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 16. Juni 2023 starten und bis 28. Juni 2023, 18:00 Uhr MEZ laufen. Für jede umgetauschte Anleihe 2019/2024 im Nennwert von 1.000 € erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2023/2028 im Nennwert von 1.000 € sowie eine Umtauschprämie in Höhe von 2,30 € je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2024 und die jeweiligen Stückzinsen. Darüber hinaus können Gläubiger, die am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Die Gesellschaft wird die bestehende Anleihe 2019/2024, soweit sie nicht in die neue Anleihe 2023/2028 umgetauscht wurde, unter Nutzung der bestehenden Call-Option vorzeitig, spätestens drei Monate nach dem Begebungstag der neuen Anleihe, zurückzahlen. Im Rahmen des öffentlichen Angebots ist die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse vom 21. Juni 2023 bis voraussichtlich 30. Juni 2023, 12:00 Uhr MEZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) geplant. Die neue Anleihe 2023/2028 wird darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Ländern im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt. Die Emission wird von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet. Etablierter Emittent mit resilientem Geschäftsmodell und Fokus auf zukunftsträchtigen Wachstumsfeldern Dr. Michael Radke, CEO der HÖRMANN Industries GmbH: "Die HÖRMANN Gruppe hat das herausfordernde Marktumfeld der letzten drei Jahre dank ihres diversifizierten und resilienten Geschäftsmodells gut gemeistert. Gleichzeitig haben wir die Gruppe auf weitere zukunftsfähige Wachstumsfelder mit hohem Ertragspotenzial ausgerichtet. Dabei profitieren wir von zahlreichen Megatrends wie Mobilität, Urbanisierung und Digitalisierung, die die Klammer unserer vier Geschäftsbereiche Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering bilden und die uns zu immer neuen Innovationen für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung anspornen." Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die HÖRMANN Gruppe einen Umsatz von 685,7 Mio. € (Vorjahr: 589,8 Mio. €) sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 23,7 Mio. € (Vorjahr: 30,0 Mio. €). Dabei konnten die Geschäftsbereiche Automotive, Communication und der im vergangenen Jahr gegründete Bereich Intralogistics zum Teil starke Umsatzanstiege verzeichnen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei 35,3 Mio. € (Vorjahr: 45,3 Mio. €). Unter dem Strich verblieb ein deutlich positiver Konzernjahresüberschuss von 12,2 Mio. € (Vorjahr: 14,4 Mio. €). Die Eigenkapitalausstattung des Konzerns belief sich zum 31. Dezember 2022 auf 136,4 Mio. € (31.12.2021: 131,1 Mio. €), was einer komfortablen Eigenkapitalquote von 37,4 % (31.12.2021: 38,4 %) entspricht. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Als Familienunternehmen mit über 60-jähriger Historie setzen wir auf eine stabile und diversifizierte Finanzierungsstruktur, zu der auch die seit über zehn Jahren bewährte Finanzierung über Unternehmensanleihen zählt. Als anerkannter und etablierter Emittent bieten wir mit der HÖRMANN Anleihe 2023/2028 unseren bestehenden und neuen Anleihegläubigern erneut die Möglichkeit, bei einer attraktiven Verzinsung am erfolgreichen Ausbau unserer Wachstumsfelder und der nachhaltigen Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells zu partizipieren." Der Wertpapierprospekt steht zum Download unter https://www.hoermann-gruppe.com/de/investor-relations/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten zur HÖRMANN Unternehmensanleihe 2023/2028 Emittentin Hörmann Industries GmbH, Kirchseeon Emissionsvolumen (Zielvolumen) 50.000.000 € ISIN / WKN NO0012938325, WKN: A351U9 Zinsspanne 6,5 % bis 7,5 % p. a. Ausgabepreis 100 % Nennbetrag/Stückelung 1.000 € Zinszahlung Jährlich, erstmals am 11. Juli 2024 Laufzeit Fünf Jahre, 11. Juli 2023 bis 11. Juli 2028 Rückzahlung Fällig am 11. Juli 2028 zum Nennbetrag (100 % des Nennbetrags) Vorzeitige Rückzahlung Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen Status nicht nachrangig, nicht besichert Covenants u. a. Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen Trustee Nordic Trustee AS Börsensegment Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag Angebotsstruktur Öffentliches Umtauschangebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg an Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2024 einschließlich Mehrerwerbsoption

Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG

Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in bestimmten weiteren Ländern Ausgabe-/Valutatag 11. Juli 2023 Sole Lead Manager Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Intralogistics und Engineering mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.950 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

T +49 221 9140 97 18

hoermann@ir-on.com

