14. Juni 2023

Vancouver, British Columbia - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FRA: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von George J. Furey als Berater bekannt zu geben. Hr. Furey, ein ehemaliger Senator aus Neufundland und Labrador, war zum Zeitpunkt seines Ausscheidens in diesem Jahr das dienstälteste Mitglied des kanadischen Senats. Zuletzt fungierte er als Sprecher des Senats von Kanada.

Paul Sparkes, der CEO von Vortex, gab dazu folgenden Kommentar ab: "George Furey ist einer der angesehensten Fürsprecher unserer Provinz und wird sein immenses Wissen und seine umfassende Erfahrung bei Vortex einbringen, während wir damit fortfahren, unser Salzprojekt an der Westküste von Neufundland und Labrador voranzutreiben. Wir fühlen uns geehrt, dass er sich unserem Team während dieser aufregenden Übergangszeit der Provinz auf dem Weg zu einer treibenden Kraft für erneuerbare Energien anschließt."

Hr. Furey weist drei Abschlüsse von der Memorial University sowie einen Juraabschluss von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Dalhousie University auf. Während seiner Zeit als Pädagoge war er Lehrer und Mitglied des Schulvorstands (School Board) der Roman Catholic School in St. John's, ein aufsichtsführender stellvertretender Direktor beim Port-au-Port Roman Catholic School Board und ein aufsichtsführender Direktor beim Placentia-St. Mary's Roman Catholic School Board. Hr. Furey erhielt 1984 die Zulassung als Rechtsanwalt und wurde in die Anwaltskammer von Neufundland und Labrador aufgenommen. Anschließend wurde er zu einem Partner in der Kanzlei O'Brien, Furey & Hurley in St. John's ernannt. Während seines zweiten Jahres als praktizierender Anwalt stellte er erfolgreich die Formulierungen des Strafgesetzbuchs zu sexuellen Übergriffen in Frage und bewies, dass mit dem Inkrafttreten der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten gewisse Bestimmungen des Strafgesetzbuchs verfassungswidrig waren. Er war 1996 auch als Kronanwalt tätig. Hr. Furey ist eine weithin anerkannte Führungspersönlichkeit in der Gemeinde und widmet seine Zeit zahlreichen Freiwilligenorganisationen, Berufsverbänden und Provinzausschüssen, einschließlich des Lehrerverbands von Neufundland und Labrador, der Boy Scouts of Canada, des Ethikausschusses des St. Clare's Mercy Hospital und des Schulrats der Gonzaga High School. Er setzt sich dafür ein, die Interessen der Bevölkerung von Neufundland und Labrador zu fördern.

"Es ist mir eine große Freude, Teil dieses aufregenden Projekts zu sein, das in Neufundland und Labrador entwickelt wird", so Hr. Furey. "Ich freue mich darauf, zu den Bestrebungen von Vortex beizutragen, um die Wasserstoff- und Salzindustrie in unserer Provinz zu fördern."

In Zusammenhang mit der Ernennung von Hrn. Furey als Berater und der kürzlich erfolgten Berufung von David Bowen in den Vorstand des Unternehmens hat das Unternehmen Hrn. Furey Aktienoptionen ("Optionen") im Umfang von 150.000 Stück und Hrn. Bowen im Umfang von 200.000 Stück eingeräumt, jeweils zu einem Ausübungspreis von 0,98 $. Die Hrn. Furey gewährten Optionen werden in vier gleichen Tranchen à 37.500 Optionen am 13. Dezember 2023, am 13. Juni 2024, am 13. Dezember 2024 sowie am 13. Juni 2025 unverfallbar. Die Hrn. Bowen gewährten Optionen werden in vier gleichen Tranchen à 50.000 Optionen am 13. September 2023, am 13. Dezember 2023, am 13. März 2024 sowie am 13. Juni 2024 unverfallbar. Jede unverfallbare Option berechtigt den Inhaber - nach Zahlung des Ausübungspreises - zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die Hrn. Furey und Hrn. Bowen eingeräumten Optionen unterliegen den Bedingungen des aktienbasierten Vergütungsplans des Unternehmens und verfallen bei Nichtausübung am 13. Juni 2026. Diese Optionen sowie alle nach Ausübung der Optionen ausgegebenen Aktien unterliegen im Einklang mit den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist in Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Leuchtturmprojekt des Unternehmens, das Fire Eye Project, befindet sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, dieses Projekt voranzutreiben, während es zugleich weiterhin andere Energiemetallliegenschaften bewertet.

Im Namen des Vorstands

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, einschließlich im Hinblick auf die Geschäftsaktivitäten und Pläne des Unternehmens. Das Unternehmen unterbreitet zukunftsgerichtete Aussagen für die Zwecke der Vermittlung von Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft und die Leser werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen eventuell nicht für andere Zwecke geeignet sind. Von Natur aus unterliegen diese Informationen ??inhärenten allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Hochrechnungen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen falsch sein können und dass Ziele, strategische Zielvorgaben und Prioritäten nicht erfüllt werden. Zu diesen Risiken und ??Unwägbarkeiten gehören unter anderem diejenigen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Unternehmensprofil auf www.sedar.com angegeben und vermeldet werden. Zwar hat das Unternehmen versucht, wichtige Faktoren zu ermitteln, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den Angaben in zukunftsgerichteten Information abweichen, jedoch kann es weitere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich derartige ?Information ??als zutreffend herausstellen, da tatsächliche Ergebnisse und künftige Ereignisse sich wesentlich von den Erwartungen in derartigen Aussagen unterscheiden können. Das Unternehmen schließt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Faktoren aus, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.?

Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft, genehmigt noch zurückgewiesen.?

