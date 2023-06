Überragende Datenverwaltung und Analytik können Versicherern helfen, neue Chancen zu entdecken und aufkommende Risiken zu erkennen, so der ISG Provider Lens-Bericht

Durch die anhaltenden Auswirkungen der COVID-Pandemie, wirtschaftlicher Störungen, des Konflikts in der Ukraine und des Klimawandels wurden die Vorteile der europäischen Versicherer deutlich, die sich bereits auf den Weg der digitalen Transformation begeben haben. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Aus dem ISG-Bericht 2023 Provider Lens Insurance Platform Solutions für Europa geht hervor, dass eine Reihe von Krisen sowie veränderte Kundenerwartungen die europäischen Versicherer dazu gezwungen haben, weitaus widerstandsfähiger zu sein. Sie reagieren darauf, indem sie ihre betriebliche Effizienz, ihre Kosteneffizienz und ihre Kundenorientierung verbessern, um weiterhin nachhaltig zu wachsen. Je schneller die Versicherer handeln, so der ISG-Bericht, desto eher werden sie sich von ihren Wettbewerbern abheben können.

"Dass die meisten europäischen Versicherer ihre Kernsysteme aufrüsten müssen, steht außer Frage", sagt Anna Medkouri, Partnerin bei ISG EMEA Region. "Es ist vor allem eine Frage des Wann und Wie."

Bei vielen europäischen Versicherern sind die Altsysteme noch immer ein Hindernis. Dem ISG-Bericht zufolge können diese veralteten Systeme Innovationen behindern und zu geringerer Kundenzufriedenheit, schlechter Kundenbindung und der Unfähigkeit zur Kontrolle von Betrug, Verschwendung und Missbrauch führen. Mit modernen Versicherungsplattformen können Versicherer auf dem Markt erfolgreich sein, indem sie Kosten senken, die Flexibilität erhöhen, die Kundenzufriedenheit steigern und die Markteinführung von Produkten beschleunigen. Bei der Modernisierung von Altsystemen werden veraltete Kernsysteme aktualisiert, aufgerüstet oder durch neuere, effizientere Lösungen ersetzt. Die daraus resultierende digitale Transformation zwingt die Versicherer dazu, einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise zu akzeptieren, wie sie die Welt wahrnehmen und ihr Geschäft betreiben, so ISG.

Laut dem ISG-Bericht können sich Versicherer mit einer modernisierten IT-Landschaft leichter an Veränderungen im Geschäftsumfeld anpassen und so agil und wettbewerbsfähig bleiben. Für jene europäischen Versicherer, die zögern, alle ihre Kernsysteme auf einmal zu ersetzen, kann eine Hybridlösung einige veraltete Systeme beibehalten, während der Schwerpunkt auf der schrittweisen Installation anwendbarer Technologie liegt. Mit neuartigen Funktionen wie der Schadensbearbeitung in Echtzeit und minimalen Bearbeitungszeiten können Versicherer ihren Kunden einen nahtlosen und personalisierten Service bieten, so ISG.

"Digitale Erfahrungen haben unseren Alltag durchdrungen", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Lebensversicherer sind gefordert, dem Rechnung zu tragen, indem sie ihre wichtigsten Systeme modernisieren, Produktinnovationen Priorität einräumen und in Technologien der nächsten Generation investieren, die den wachsenden Kundenerwartungen gerecht werden."

In dem Bericht wird auch untersucht, wie Versicherer prädiktive Datenanalysetechnologien nutzen können, um betrügerische Transaktionen, Modelle und Netzwerke aufzudecken.

Der 2023 ISG Provider Lens Insurance Platform Solutions Report für Europa bewertet die Fähigkeiten von 29 Anbietern in zwei Quadranten: Plattformlösungen für Lebens- und Rentenversicherungen und Plattformlösungen für Schaden- und Unfallversicherungen.

In dem Bericht werden Adacta, Fadata und Sapiens als Marktführer in beiden Quadranten genannt, während Duck Creek Technologies, Guidewire, INSTANDA, Insurity, Lumera, Majesco und msg life jeweils als Marktführer in einem Quadranten genannt werden.

Darüber hinaus werden AdvantageGo und INSTANDA als Rising Stars Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG in jeweils einem Quadranten genannt.

Der Bericht ISG Provider Lens Insurance Platform Solutions 2023 für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite erhältlich.

Über die Studie ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, bei der empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit der praktischen Erfahrung und den Beobachtungen des globalen Beraterteams von ISG kombiniert werden. Unternehmen finden hier zahlreiche detaillierte Daten und Marktanalysen zur Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Beschaffungspartner, während die ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen für die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Gegenwärtig umfasst die Studie Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit anbieten, in ganz Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia, wobei weitere Märkte in Zukunft hinzukommen werden. Weitere Informationen über die Studie ISG Provider Lens finden Sie auf dieser Webseite.

Eine begleitende Studienreihe, die ISG Provider Lens Archetype Reports, bewertet als erste ihrer Art Anbieter aus der Sicht bestimmter Kundensegmente.

