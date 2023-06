Tagesausblick für 15.06.: DAX schließt fester. Was macht die EZB?

Richard Pfadenhauer,

Der DAX® markierte im Vorfeld der Fed-Entscheidung ein neues Rekordhoch. CAC®40 und EuroSTOXX50 erreichten jeweils wichtige Widerstandsmarken. Die Erwartung einer Zinspause seitens der Fed sind also hoch. Heute Abend gibt es die Entscheidung. Morgen folgt die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinsentscheidung. Zudem warten eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten auf die Anleger.

Während die Renditen von US-Staatspapieren heute auf der Stelle traten, setzten die Renditen 2jähriger europäischer Staatspapiere ihren Aufwärtstrend fort. Der Goldpreis steckt derweil in einer engen Range zwischen 1.940 und 1.980 US-Dollar fest. Wenig Bewegung zeigte sich auch am Ölmarkt. So notiert das Barrel Brent Crude Oil mit 74.50 US-Dollar kaum verändert gegenüber dem Schlussstand von gestern. Der Strompreis legte hingegen weiter kräftig zu.

Dürr profitierte von positiven Analystenkommentaren. K+S hat aufgrund des Rückgangs bei den Kalipreisen die Jahresprognose kassiert. ProSiebenSat.1 plant Meldungen zufolge einen umfangreichen Stellenabbau. ThyssenKrupp winkt möglicherweise eine Förderung in Milliardenhöhe Wacker Neuson peilt für 2030 einen Jahresumsatz von vier Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von elf Prozent an.

Befesa, Brenntag und Deutsche Wohnen laden morgen zur Hauptversammlung. Hugo Boss präsentiert ein Strategy-Update.

Euro group finance ministers meet in Brussels

China (Mainland)-Activity indicators

France-Inflation Final

Swiss economic forecasts

Germany-IPSOS PCSI

Euro Zone-ECB rate decision

United States-Imports/Exports

United States-Empire State

United States-Philly Fed New

United States-Retail Sales

United States-Jobless

United States-Industrial production

Widerstandsmarken: 16.330/16.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.030/16.080/16.110/16.200/16.275/16.235 Punkte

Heute gelang dem DAX® der Ausbruch über die 138,2%-Retracementlinie bei 16.235 Punkten. Im weiteren Verlauf hangelte sich der Index gar weiter bis zur 161,8%-Retracementlinie bei 13.330 Punkten. In diesem Bereich pendelte sich der Index ein. Die Marktteilnehmer werden zunächst die Fed-Entscheidung abwarten. Gelingt der Ausbruch über 16.330 Punkte eröffnet sich weiteres Potenzial bis 16.400 Punkte. In der jüngste Kursrally stecken allerdings jede Menge Erwartungen. Mögliche Rücksetzer bis 16.235 Punkte oder gar 16.110 Punkte sollten Anleger auf dem Zettel haben.

Der Volatilitätsindex für den DAX®, der VDAX® new, notiert mit rund 18 weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Niedrige Volatilitäten sorgen für vergleichsweise geringe Prämien bei Optionsscheinen. Sowohl Call-Optionsscheine für Spekulationen auf weiter steigende Kurse als auch Put-Optionsscheine zur Absicherung von Positionen sind gemessen am Aufgeld derzeit günstig. Hebelprodukte wie Optionsscheine bieten allerdings aufgrund ihrer Hebelwirkung nicht nur hohe Gewinnchancen. Sie bergen jedoch auch entsprechende Verlustrisiken, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung entwickelt.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 25.04.2023 -14.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.05.2016 - 14.06.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 192,56 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 285,51 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2023; 17:25 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XQ7 7,21 16.500 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,67 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2023; 17:25 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1KXS 4,97 16.000 12.12.2023 DAX® HC37PA 8,94 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.06.2023; 17:25 Uhr

