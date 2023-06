PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. Angesichts der durchwachsenen Entwicklung in New York vor dem abendlichen US-Leitzinsentscheid blieben die wichtigsten Indizes letztlich aber unter ihren Tageshochs. Zudem steht am Donnerstag noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda.

Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich mit einem Plus von 0,65 Prozent auf 4375,98 Punkte aus dem Handel. Damit rückt das Hoch seit November 2021, das der Leitindex der Eurozone vor knapp einem Monat mit 4412 Punkten erreicht hatte, immer näher. Für den französischen Cac 40 ging es zur Wochenmitte um 0,52 Prozent auf 7328,53 Punkte hoch. Dagegen hinkte der britische FTSE 100 mit einem Anstieg um rund ein Zehntelprozent auf 7602,74 Punkte einmal mehr hinterher./gl/men

EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545