In einer Kurzmitteilung nach Bekanntgabe von Zahlen meinen die Analysten von Raiffeisen Research zu Kapsch TrafficCom: "Die Zahlen zum Gesamtjahr blieben nahe bei dem etwas enttäuschenden Niveau der Vorabzahlen. Der Ausblick für 2023/24 lässt hoffen, aber insgesamt muss Kapsch TrafficCom das Umsatzniveau ordentlich steigern, damit sich etwas auf der Ertragsseite ändert. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 ist das Management vorsichtig optimistisch und prognostiziert einstelliges Umsatzwachstum und eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses. Die Projektpipeline sieht vielversprechend aus, wie wir in der Telefonkonferenz erfahren haben, wobei der Balkan, Frankreich und Spanien in Europa vielversprechend sind und auch die APAC-Region ...

