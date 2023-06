Big Pharma: Jetzt den kostenlosen Report von FAST BREAK zu aussichtsreichen Pharma-Aktien sichern! https://tinyurl.com/4dw8n84c Notenbanksitzungen, geopolitische Risiken, Konjunkturschwäche: Es gibt genug Gründe für Anleger, die aktuellen Höchststände an den Börsen mit Vorsicht zu genießen. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, schließt im Interview mit wallstreetONLINE auch eine Korrektur an den Börsen nicht auf. Dennoch sieht er auch positive Anzeichen, unter anderem in China, dass im zweiten Halbjahr endlich zurück auf Wachtumskurs steuern dürfte. Welche Aktien der Experte jetzt kaufen würde und in wieso die japanischen Märkte gerade besonders gut aussehen: Das und mehr im Interview!