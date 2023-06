Auf Basis einer kürzlich durchgeführten Recherche bei Branchenführern und Unterkunftspartnern in der gesamten globalen Lieferkette hat Situ, die globale Agentur für Langzeitunterkünfte, ein Whitepaper zu aktuellen Faktoren darunter auch zur Gesetzgebung veröffentlicht, die sich auf die Verfügbarkeit von Kurzzeit-Mietunterkünften an zehn wichtigen Standorten weltweit auswirken. In diesem Whitepaper wird erläutert, welche Auswirkungen dies auf den Sektor der Langzeitunterkünfte hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230614404859/de/

Situ White Paper: Exploring the availability Legislation link for Extended-stay Accommodation, a look into key cities around the world (Graphic: Business Wire)

Zu den recherchierten Standorten gehören unter anderem London, Edinburgh, Dublin, Paris, Amsterdam, Brüssel, New York, Boston, Singapur und Sydney, wobei die wesentliche Schlussfolgerung die Komplexität ist: Keiner der Faktoren beeinflusst die Verfügbarkeit auf die gleiche Weise.

Die Variablen, die dabei ins Spiel kommen, sind unter anderem neue und häufig strengere Vorschriften, das derzeitige Wirtschaftsklima (sowohl weltweit als auch standortspezifisch), Veränderungen im Reiseverhalten und in den Gewohnheiten der Reisenden nach der Pandemie sowie die Frage, wie die Verfügbarkeit zu Spitzenzeiten wie etwa in der Hochsaison und bei Großveranstaltungen beeinflusst wird.

Phil Stapleton, Gründer und CEO von Situ, sagt: "Unabhängig davon, ob eine kurz- oder langfristige Unterbringung benötigt wird, und unabhängig davon, wo auf der Welt sie benötigt wird, zeigt sich immer deutlicher, dass es auf jedem Markt ähnliche Herausforderungen im Zusammenhang mit den sich ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen gibt.

Eine noch engere Zusammenarbeit über den gesamten Sektor hinweg wäre begrüßenswert. Durch die Förderung eines besseren Verständnisses bei einem breiteren Publikum werden wir den Sektor so positionieren, dass er beim weiteren Wachstum der Branche keine Einschränkungen erfährt."

"Jeder Standort ist derzeit durch eigene Nuancen und Herausforderungen gekennzeichnet", sagt Rebecca Gonzaga, Managing Director von Situ. "Glücklicherweise verfügen wir über das nötige Verständnis und Know-how sowie die Ressourcen und Fähigkeiten, um unsere Kunden bei der Suche nach einer qualitativ hochwertigen Unterkunft zu unterstützen, die ihren Anforderungen entspricht."

Das Papier beleuchtet außerdem das Investitionsklima für Langzeitunterkünfte in London und einigen europäischen Städten und zeigt auf, wie sich dies auch auf das Angebot und die Verfügbarkeit in diesem Sektor auswirken kann.

Ende

Über Situ

Seit 2008 unterstützt Situ Unternehmen und Organisationen dabei, die perfekte Unterkunft für Menschen zu finden, die unterwegs sind. Ob Projektteam, Geschäftsreisender, Relocation-Mitarbeiter oder globaler Nomade die Bezeichnung spielt keine Rolle. Sie alle sind Menschen und brauchen einen Ort, den sie ihr Zuhause nennen können auch wenn sie nicht zu Hause sind. Und genau das ist das Tagesgeschäft von Situ daran arbeiten, Unterkünfte mit Service mühelos zu finden und zu buchen.

Situ ist eine zentrale Anlaufstelle für die Buchung qualitativ hochwertiger Unterkünfte in über 140 Ländern weltweit.

www.staysitu.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230614404859/de/

Contacts:

Kontakt für alle Medienanfragen an Situ:

Tamara Edgar

tamara.edgar@staysitu.com

+44 (0)1392 690 079