Die Rolle von Tampere als Metaverse-Pionierstadt und Vorreiter bei Smart City-Innovationen wurde auf der Tampere Smart City Expo Conference in Finnland deutlich. Durch die nahtlose Verbindung der digitalen und der physischen Welt schafft das Metaverse eine lebendige digitale Umgebung, die das Leben der Stadtbewohner bereichert. Es fördert einen reibungslosen Alltag für die Bürger und stellt Unternehmen eine Plattform für dynamisches Wachstum bereit.

Through intelligent solutions, our goal is to enhance the well-being of citizens, provide a positive urban experience, and create favorable conditions for people's everyday lives, listed Teppo Rantanen, the Executive Director of Growth, Innovation and Competitiveness at the City of Tampere. Photo by Jyri Kivimäki, Tampere Trade Fairs Group