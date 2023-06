Neue Initiative von Visa zur Unterstützung afrikanischer Fintech-Startups und -Unternehmer, mit der jährlich für bis zu 40 Fintech-Unternehmen Schulungen, Kontakte, Technologien und Investitionsmöglichkeiten bereitgestellt werden

Visa (NYSE: V) meldete heute den Start des neuen Visa Africa Fintech Accelerator Programms, mit dem die wachsende Start-up-Community in Afrika mit Fachwissen, Kontakten, Technologie und Investitionsmitteln unterstützt werden soll. Die Initiative wurde von Alfred F. Kelly Jr., Executive Chairman von Visa, in Marrakesch (Marokko) auf dem Bloomberg New Economy Gateway Africa vorgestellt.

Das Programm "Africa Fintech Accelerator" von Visa wird jedes Jahr bis zu 40 Start-up-Unternehmen die Möglichkeit bieten, durch ein dreimonatiges intensives Schulungsprogramm, das sich auf geschäftliches Wachstum und Mentoring konzentriert, ihre Geschäftstätigkeit zu beschleunigen und Wachstum zu erzielen. Nach Abschluss des Programms beabsichtigt Visa, das Wachstum der Finanztechnologie-Branche durch Kapitalinvestitionen in ausgewählte teilnehmende Unternehmen weiter zu unterstützen und gleichzeitig deren Markteinführung durch den Zugang zu Technologie und Know-how von Visa zu beschleunigen.

Der Start des Africa Fintech Accelerator Programms folgt auf die kürzlich erfolgte Zusicherung von Visa, 1 Milliarde US-Dollar in die digitale Transformation Afrikas zu investieren, sowie auf das langfristige Engagement des Unternehmens, die afrikanischen Volkswirtschaften und integratives Wachstum zu fördern. Fintech-Startups aus ganz Afrika können sich ab Juli 2023 pro Jahr in zwei Bewerbungsphasen für die Teilnahme an dem Programm bewerben. Nachdem im Jahr 2022 mehr als 1.000 Fintech-Startups aus Afrika am Wettbewerb der Visa Everywhere Initiative* (VEI) teilgenommen haben, werden die Finalisten aus den verschiedenen afrikanischen Ländern in diesem Jahr zur Teilnahme am Accelerator-Programm eingeladen.

"Der afrikanische Fintech-Markt zählt zu den spannendsten und am meisten bewunderten Fintech-Märkten der Welt. Er verbindet herausragende unternehmerische Talente mit einer jungen, digital orientierten und schnell wachsenden Bevölkerung", so Alfred F. Kelly Jr., Executive Chairman von Visa Inc. "Visa hat seine Investitionen in Afrika im Laufe von Jahrzehnten gesteigert und Kooperationen auf dem gesamten Kontinent gestärkt, um die nächste Welle von Innovationen und Wachstumsinitiativen zu fördern. Mit unserem neuen Fintech-Accelerator-Programm stellen wir den besten Fintech-Startups in Afrika Fachwissen, Kontakte und Investitionen zur Verfügung, damit sie im großen Maßstab wachsen können."

Die Förderung der teilnehmenden Finanztechnologieunternehmen wird zur weiteren Stärkung der Zahlungslandschaft beitragen, denn diese Unternehmen werden neue Innovationen und Technologien beschleunigen, die Lösungen für die spezifischen Herausforderungen des afrikanischen Kontinents bieten und die Digitalisierung Afrikas voranbringen. Diese Unterstützung für afrikanische Fintech-Unternehmen wird zusätzliche Möglichkeiten zur Ausweitung der finanziellen Inklusion schaffen. Sie steht im Einklang mit dem Unternehmensziel von Visa, alle Menschen überall zu fördern, indem wir für Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger optimale Optionen des Zahlungsverkehrs anbieten.

"Die Fintech-Branche in Afrika steht an vorderster Front der Innovationstätigkeit im Zahlungsverkehr. Sie bietet immer mehr Menschen ohne Bankkonto Zugang zur digitalen Wirtschaft", so Otto Williams, Head of Partnerships, Products and Solutions für Mitteleuropa, den Nahen und Mittleren Osten und Afrika von Visa. "Visa entwickelt gemeinsam mit dieser innovativen Branche neue Programme und Lösungen, die Finanztechnologieunternehmen bei ihrem Wachstum unterstützen und ihnen gleichzeitig den Zugang zur Technologie und zum Partner-Netzwerk von Visa eröffnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit weiteren herausragenden Unternehmerinnen, Unternehmern und Unternehmen über das neue Africa Fintech Accelerator Programm von Visa, um die Zukunft des Geldverkehrs zu gestalten."

Zusätzlich zu der Zusicherung von Visa über Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für Afrika hat das Unternehmen vor Kurzem verschiedene Geschäftsinitiativen und -programme gestartet, um den Zahlungsverkehr in Afrika zu fördern:

Gründung lokaler Niederlassungen in der Demokratischen Republik Kongo, in Äthiopien und im Sudan, um die lokale Finanzbranche zu unterstützen und zu stärken. Visa betreibt in Afrika zehn Niederlassungen, von denen aus das Unternehmen Zahlungen in allen 54 afrikanischen Ländern unterstützt.

Eröffnung des ersten speziellen Visa Sub-Saharan Africa Innovation Studio in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, um eine wegweisende Umgebung zu schaffen, in der Kunden und Kooperationspartner gemeinsam zukunftsfähige Zahlungs- und Handelslösungen entwickeln können.

Einführung und Ausbau neuer Technologien, die afrikanische Verbraucher und Handelsunternehmen dabei unterstützen, digitale Zahlungen zu tätigen und zu empfangen, beispielsweise mit dem System "Tap to Phone", das ein einfaches Smartphone in ein Zahlungsterminal verwandelt, und durch Senkung der Überweisungskosten mithilfe innovativer Lösungen wie Visa Direct.

Etablierung von Visa als bevorzugten Partner für Finanztechnologieunternehmen durch die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen und Unternehmern, u.a. durch die Visa Everywhere Initiative mit speziellen Länderprogrammen in Südafrika, Kenia und Ägypten.

Einführung neuer Programme zur Förderung von Frauen in Zusammenarbeit mit Finanzpartnern wie beispielsweise She's Next. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, das Unternehmerinnen, die in Ägypten, Kenia, Marokko und Südafrika aufstrebende KMU leiten, Finanzierungs-, Mentoring- und Networking-Möglichkeiten anbietet.

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, um in mehreren Sprachen die Finanzkompetenz zu fördern, beispielsweise in Form der ersten arabischen Version von Practical Money Skills in Ägypten.

*Über die Visa Everywhere Initiative (VEI)

Bei der Visa Everywhere Initiative handelt es sich um einen globalen, offenen Innovationswettbewerb von Visa, bei dem Startups ihre innovativen Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft in den Bereichen Zahlungsverkehr und Handel präsentieren. Das Programm wurde 2015 in den USA ins Leben gerufen und hat sich rasch zu einem globalen Programm weiterentwickelt. Bis heute haben sich fast 12.000 Startup-Unternehmen für das Programm beworben viele von ihnen arbeiten heute mit Visa bzw. mit Kunden von Visa zusammen. Zusätzlich zu den Geldpreisen erhalten die VEI-Gewinner Zugang zu den umfangreichen Visa-Kooperationspartnernetzen aus den Bereichen Banken, Handel, Risikokapital und Behörden und können sich dort präsentieren. Die Gewinner profitieren außerdem von der Anerkennung durch eine der vertrauenswürdigsten, wertvollsten Marken der Welt.

Über Visa Inc.

Visa (NYSE: V) ist ein im digitalen Zahlungsverkehr weltweit führendes Unternehmen, das Transaktionen zwischen Verbrauchern, Handelsunternehmen, Finanzinstitutionen und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ermöglicht. Unser Ziel ist es, die Welt über das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften gedeihen können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften, die alle Menschen einschließen, alle Menschen überall voranbringen, und wir betrachten den Zugang zu Leistungen als Fundament für die Zukunft des Geldverkehrs. Erfahren Sie mehr unter Visa.com.

