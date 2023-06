Aiosyn, ein Softwareunternehmen, das KI-gestützte Pathologiesoftware entwickelt, gibt die neueste Verbesserung seines automatisierten Qualitätskontroll (QK) Algorithmus bekannt. Die QK-Lösung AiosynQC von Aiosyn ist nun zusätzlich zu Hämatoxylin-Eosin (H&E) Färbungen vollständig kompatibel mit Immunhistochemie (IHC) Färbungen. Diese Aktualisierung erweitert den Nutzen von AiosynQC und berücksichtigt Laboratorien, die sich maßgeblich auf IHC-Färbungen zur weiteren Rationalisierung von Operationen verlassen.

Unreadable regions affected by air bubbles on an IHC stained slide image are identified and highlighted with Aiosyn's automated quality control solution powered by AI. (Graph: Business Wire)