Toronto, Ontario - 14. Juni 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das "Unternehmen" oder "NuGen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Agentur Porter Media, ein auf die Skalierung von Onlinegeschäften spezialisiertes Marketing-Team, beauftragt hat, die Bekanntheit und den Absatz von InsuJet, dem kanülenlosen Injektionsgeräts des Unternehmens, das als Medizinprodukt in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen ist, zu steigern.

"Wir als Team verlassen uns auf Zahlen. Nichts bleibt dem Zufall überlassen, und wir kennen unsere Ziele schon, bevor wir den ersten Cent ausgegeben haben", so Allan Porter, CEO von Porter Media. "Wir freuen uns über das künftige Wachstumspotenzial von NuGen und darauf, sie bei der Erreichung ihrer Marketing- und Geschäftsziele zu unterstützen."

"Porter hat gezeigt, dass die Agentur in der Lage ist, den Umsatz bis in den hohen siebenstelligen Bereich zu steigern. Sie haben verstanden, was wir erreichen wollen und wie wir unsere Umsätze online und offline steigern können", so Richard Buzbuzian, CEO von NuGen. "Unser digitales Online-Marketing beginnt jetzt im Vereinigten Königreich, wo wir vor Kurzem in den NHS Drug Tariff aufgenommen wurden, wodurch alle Typ-1-Diabetiker jetzt kostenfreien Zugang zu InsuJet haben."

Porter Media und NuGen werden eine Wachstumsplan erarbeiten und eine "Outside-the-box"-Lösung entwickeln und implementieren, um den InsuJet-Umsatz durch bezahltes Kundenakquise- und -bindungsmarketing zu steigern.

Porter Media wird für die Entwicklung und Bereitstellung einer umfassenden digitalen Marketingstrategie für Direktkunden verantwortlich sein, mit der das Umsatzwachstum des kanülenlosen InsuJet-Geräts von NuGen beschleunigt werden soll.

Neben dem traditionellen B2B-Geschäft des Unternehmens, in dem NuGen kürzlich den Verkauf in Mexiko und Rumänien angekündigt hat, plant NuGen nun, mit den B2C-Verkauf zunächst im Vereinigten Königreich zu beginnen und dann auf Frankreich und Spanien zu erweitern, wo InsuJet für den Verkauf als Medizinprodukt zugelassen ist.

Über Porter Media

Porter Media ist eine wachstumsorientierte Marketingagentur, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, um die Zahl der direkt an Verbraucher gerichteten Marken von 7-stelligen auf 9-stellige Umsatzzahlen zu steigern. Sie verbinden die Kunst der Psychologie mit der Wissenschaft datengesteuerter Strategien und schaffen effektive bezahlte Werbekampagnen in sozialen Medien.

Dank ihres pragmatischen Ansatzes, ihres umfassenden Verständnisses des Verbraucherverhaltens und ihres "Profit-first"-Denkens kann die Agentur innovative Lösungen entwickeln, die über konventionelle Ansätze hinausgehen.

Porter Media ist mit den neuesten Trends und Technologien immer einen Schritt voraus und stellt so sicher, dass ihre Kunden in ihrer Branche führend sind.

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

Websites: www.insujet.com und www.nugenmd.com

Instagram: @NuGenMD

Twitter: @NuGenMD

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nugenmd/

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tony Di Benedetto

Executive Chairman

(416) 791-9399

mailto:tony@nugenmd.com

Richard Buzbuzian

President & CEO

(647) 501-3290

mailto:richard@nugenmd.com

Um ein Medieninterview mit NuGen zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an:

Nelson Hudes

Hudes Communications International

tel:%28905%296609155

nelson@hudescommunications.com

Die TSXV und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", Budget", "eingeplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

