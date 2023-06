Fast drei Viertel der Befragten sehen sich mit einer Kosteninflation und Störungen in der Lieferkette konfrontiert. Die Industrie muss sich jedoch weiterhin auf den Einsatz von Technologien konzentrieren, die zu vorhersehbaren Projektergebnissen führen, um so das langfristige Wachstum zu unterstützen.

InEight Inc., ein weltweit führender Anbieter von Software für das Management von Bauprojekten, stellt heute seinen dritten jährlichen Global Capital Projects Outlook vor. Der Outlook basiert auf einer Umfrage unter 300 der weltweit größten Bauherren und Baufachleuten in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik.

Fast drei Viertel der Befragten (74 %) berichten von Störungen durch Kosteninflation, während 70 der Befragten Verzögerungen und Störungen in der Lieferkette anführen, so der diesjährige Outlook. Die Bauindustrie steht weiterhin vor der Herausforderung, Projektfinanzierungen effektiv zu nutzen, wie z. B. die 1,2 Billionen Dollar an Infrastrukturausgaben, die im Infrastructure Investment and Jobs Act vorgesehen sind. Trotz dieses herausfordernden Umfelds ist in diesem Jahr ein deutlicher Wandel in der Projektsicherheit zu erkennen. So wurden in diesem Jahr mehr Projekte termingerecht oder vorzeitig abgeschlossen (47 %) als im Jahr 2022 (40 %). Und was die Kostenkontrolle betrifft, so berichteten 4 5%, dass sie im oder unter dem Budget bleiben, verglichen mit 42 im letzten Jahr.

Der Outlook unterstreicht die zunehmende Erkenntnis, dass die Fähigkeit, durch vernetzte Daten das Gesamtbild zu sehen und zu verstehen, die Projektabwicklung verbessert.

Positive Auswirkungen vernetzter Daten

Dank vernetzter Daten über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg können Bauunternehmen nach eigenen Angaben Risiken besser erkennen und die Kompromisse zwischen Umfang, Kosten und Zeitplan besser ausbalancieren. Die Hälfte der Befragten gibt an, dass dies das Risikomanagement verbessert, während ein Drittel sagt, dass es zu weniger Kostenüberschreitungen (38 %), weniger Umfangsänderungen (37 %) und weniger Terminüberschreitungen (33 %) führt. Laut 46% der Befragten hat es auch einen deutlich positiven Einfluss auf die Produktivität der Mitarbeiter.

Die Nutzung von vernetzten Daten variiert je nach Unternehmensgröße. Diejenigen mit den wenigsten Investitionsprojekten geben am häufigsten an, Branchen-Benchmarks (52 %) und historische Projektdaten (51 %) zu verwenden, während die größten Portfolios am seltensten genutzt werden (43 für Benchmarks, 46% für historische Projektdaten), was möglicherweise auf die größere Komplexität der Integration neuer technologischer Software und die Verwaltung größerer Datenmengen zurückzuführen ist. Diese unterschiedliche Nutzung vernetzter Daten führt zu einer deutlichen Kluft zwischen denjenigen, die über Daten verfügen, und denjenigen, die sie nicht haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Projekte termingerecht oder früher als geplant abgeschlossen werden, ist bei der Verwendung von Branchen-Benchmarks und historischen Projektdaten deutlich höher.

Jake Macholtz, CEO von InEight, kommentiert den Outlook: Die letzten Jahre waren für das Baugewerbe eine Herausforderung. Die meisten Unternehmen sahen sich mit erheblichen Problemen in der Lieferkette und bei den Arbeitskräften konfrontiert, die sich auf alle Bereiche von den Kosten bis zur Ausführung auswirkten.

Diejenigen Unternehmen jedoch, die sich weiterhin für die Weiterentwicklung der Technologie einsetzen, ernten die Vorteile, sowohl für sich selbst als auch für ihre Kunden. Der Outlook ist ein starkes Plädoyer für alle Bauunternehmen, in diese Fußstapfen zu treten, und hebt die vielen Vorteile für das Risikomanagement und die Kommunikation zur Projektsicherheit hervor, um nur einige zu nennen."

Ein herausforderndes operatives Umfeld

Fast drei Viertel der Befragten (74 %) bezeichnen die Kosteninflation als störend, und 70% nennen Verzögerungen und Störungen in der Lieferkette. Auf der Arbeitnehmerseite verweisen 68 auf die Lohninflation und 64 auf das damit verbundene Problem der Arbeits- und Einstellungsprobleme.

Viele der Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen Technologien einsetzen, um das gesamte betriebliche Umfeld zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Der Einsatz von Projektmanagement- oder Projektsteuerungssoftware ist am beliebtesten (58 %), während viele Unternehmen auch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (50 %), risikoangepasste Projektplanungssoftware (47 %) und vernetzte Kommunikation am Arbeitsplatz (47 %) nutzen.

Macholtz sagte:"Erst wenn wir verstehen, wie sich das große Ganze auf die feinen Details eines Projekts auswirkt und wie diese feinen Details miteinander interagieren, können wir die Entscheidungsfindung für ein Projekt vollständig optimieren, um vorhersehbare Projektergebnisse zu erzielen und langfristiges Wachstum zu unterstützen."

Trotz eines herausfordernden operativen Umfelds ist der Optimismus das dritte Jahr in Folge hoch (92 im Jahr 2021, 9 6% im Jahr 2022 und 94% im Jahr 2023), wobei digitale Technologien, wirtschaftliches Wachstum/Erholung und nachhaltige Bauprojekte als Schlüsselbereiche des Wachstums identifiziert wurden. Die Ausgaben für Bau- und Investitionsprojekte sind weiterhin im Aufwärtstrend. 86 der Befragten berichten von einem Anstieg, verglichen mit 76 im Jahr 2022 und 68 im Jahr 2021.

Diese positive Einschätzung wird durch einen deutlichen Anstieg der Besorgnis über die Herausforderungen im Bereich der Beschäftigung etwas gedämpft. Sorgen über Personal- und Fachkräftemangel wurden von 42 der Befragten als Wachstumsrisiko genannt. Damit sind sie nicht nur zum ersten Mal unter den drei größten Risiken, sondern stehen auch an erster Stelle. Doch trotz des sich verschärfenden Fachkräftemangels und der durch Kosteninflation und Verzögerungen in der Lieferkette verursachten Störungen bleibt das Vertrauen der Industrie in diesem Jahr hoch. Die Zahl derjenigen, die sich etwas oder sehr stabil fühlen, stieg leicht von 91 im Jahr 2022 auf 92 im Jahr 2023.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter InEight Global Capital Projects Outlook.

Über Global Capital Projects Outlook von InEight

Dieser Bericht basiert auf einer im Februar 2023 durchgeführten Online-Umfrage unter 300 Fachleuten für Investitionsprojekte und Bauvorhaben in Großunternehmen.

Die Umfrage umfasste 26 Fragen, die darauf abzielten, das allgemeine Vertrauen und den Optimismus in der Branche zu messen und die Auswirkungen des makroökonomischen Umfelds und die Reaktionen darauf zu bewerten. Die Umfrage sollte auch Aufschluss darüber geben, wie sich die Modelle der Projektabwicklung und die besten Praktiken entwickeln.

Von den 300 Befragten stammen jeweils 100 Teilnehmer aus unseren Schwerpunktregionen Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik, wobei jede Region in dem Bericht gleich gewichtet ist. Weltweit sind 67 der Befragten Projekteigentümer und 33 Bauunternehmer.

Alle Befragten sind mit dem Bau von Investitionsprojekten befasst. Um jedoch ein wahrheitsgetreues Bild des weltweiten Bausektors zu erhalten, haben wir auch diejenigen einbezogen, die in breiteren Branchen arbeiten:

Biotechnologie Zentralregierung oder NDPB Chemikalien und Pharmazeutika Bauwesen Verteidigung Vertrieb Bildung privat Bildung staatlich Finanzdienstleistungen (außer Banking) Krankenhäuser IT- und Computer- dienstleistungen Freizeit und Unterhaltung Produktion Bergbau Öl und Gas Immobilien Einzelhandel Telekommunikation Versorgungsbetriebe

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten globalen Marktforschungspartner für Unternehmenstechnologien konzipiert und durchgeführt. Die Ergebnisse wurden anschließend analysiert und den Experten von InEight sowie führenden Vertretern der Branche zur Kommentierung ihrer Erfahrungen und Sichtweisen vorgelegt.

Wo es möglich war, wurden die Ergebnisse mit unserer letzten Umfrage aus dem Jahr 2022 verglichen. Dies ist jedoch nicht in allen Fällen möglich, da in der diesjährigen Ausgabe neue Fragen und Formulierungsänderungen vorgenommen wurden.

Über InEight

InEight ist ein Anbieter von praxisbewährter Projektmanagementsoftware für Bauträger, Bauunternehmen, Bauingenieure und Architekten. Mehr als 575.000 Anwender und über 850 Kunden aus aller Welt verlassen sich auf die Echtzeitinformationen von InEight, mit denen sie Risiken besser beherrschen und Projekte während ihres gesamten Lebenszyklus im Zeit- und Kostenrahmen halten können.

Von der Vorplanung bis zum Entwurf, von der Schätzung bis zur Terminplanung und von der Ausführung bis zum Umsatz hat InEight weltweit Projekte im Wert von mehr als 1 Billion Dollar in den Bereichen Infrastruktur, öffentlicher Sektor, Energie und Strom, Öl, Gas und Chemie, Bergbau und Handel unterstützt. Für weitere Informationen folgen Sie InEight auf LinkedIn oder besuchen Sie InEight.com.

