Armis, das führende Unternehmen für Anlagensichtbarkeit und -sicherheit, gab heute bekannt, dass sein CEO und Mitbegründer, Yevgeny Dibrov, von Ernst Young LLP (EY US) zum Entrepreneur Of The Year 2023 Bay Area Award-Gewinner ernannt wurde. Das Entrepreneur Of The Year Awards Programm ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Unternehmer und Führungskräfte von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.

"Es ist eine Ehre, eine so begehrte Auszeichnung zu erhalten", sagte Dibrov. "Zu den diesjährigen Gewinnern zu gehören und sich in die Riege derer einzureihen, die diese Anerkennung in der Vergangenheit erhalten haben, ist einfach unglaublich. Und obwohl der Preis einzelne Unternehmer hervorhebt, ist er nicht nur eine persönliche Auszeichnung. Ich möchte meinem brillanten Mitbegründer Nadir Izrael meine Anerkennung aussprechen. Er hat diese Reise mit mir gemeinsam unternommen und bei Armis eine Technologieplattform und ein Team von Weltklasse aufgebaut. Diese Anerkennung ist ein echtes Zeugnis für die kollektiven Anstrengungen des gesamten Unternehmens, die zum enormen Wachstum und Erfolg unserer Organisation beigetragen haben."

Seit fast vier Jahrzehnten ehrt EY US Unternehmer, deren Ehrgeiz, Mut und Einfallsreichtum den Erfolg ihrer Unternehmen vorangetrieben, ihre Branchen verändert und einen positiven Einfluss auf ihre Gemeinschaften ausgeübt haben. Bei diesem Programm werden die Gewinner von einer unabhängigen Jury ausgewählt, die sich aus früheren Preisträgern, führenden CEOs, Investoren und anderen regionalen Führungspersönlichkeiten zusammensetzt. Die Kandidaten wurden unter anderem danach beurteilt, wie sie durch Unternehmergeist, Zielstrebigkeit, Wachstum und Wirkung langfristige Werte schaffen.

Diese Auszeichnung für den Chief Executive Officer und Mitbegründer von Armis folgt auf die anhaltende Dynamik und die Anerkennung der Branche, die das Unternehmen seit Anfang 2023 genießt. Im Februar gab Armis bekannt, dass das Unternehmen die Marke von 100 Mio. USD an jährlich wiederkehrendem Umsatz (ARR) überschritten hat und in weniger als 5 Jahren von 1 Mio. auf 100 Mio. USD gewachsen ist. Kurz darauf wurde Armis von Fast Company in ihrer renommierten jährlichen Liste der innovativsten Unternehmen der Welt für 2023 zum innovativsten Unternehmen weltweit in der Kategorie Sicherheit ernannt. Außerdem belegte es Platz 14 in der Liste der World's 50 Most Innovative Companies.

Armis hilft bei der Überwachung und Sicherung der Betriebsumgebungen einiger der größten Flughäfen und Häfen der Welt. Sie stellen sicher, dass kritische Infrastrukturen und führende Hersteller 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr online bleiben können. Das Unternehmen trägt dazu bei, Leben zu retten, indem es medizinische Anlagen und Patientenversorgungsumgebungen in einigen der größten Gesundheitseinrichtungen auf der Welt sichert und darüber hinaus staatliche, bundesstaatliche und lokale Einrichtungen vor Cyber-Kriminellen, Schurkenstaaten und anderen bösartigen Akteuren schützt.

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Über Entrepreneur Of The Year

Entrepreneur Of The Year ist das weltweit renommierteste Preisverleihungsprogramm für unaufhaltsame Unternehmer. Diese visionären Persönlichkeiten sorgen für Innovation, Wachstum und Wohlstand, die unsere Welt verändern. Das Programm gewährt Unternehmern Einblicke und Erfahrungen, die das Wachstum fördern. Es verbindet sie mit Gleichgesinnten, um das Unternehmertum auf der ganzen Welt zu stärken. Entrepreneur Of The Year ist das erste und einzige wirklich globale Preisverleihungsprogramm seiner Art. Es ehrt Unternehmer durch regionale und nationale Preisverleihungen in mehr als 145 Städten in über 60 Ländern. Die Gewinner des National Overall Award nehmen am Wettbewerb um den Titel World Entrepreneur Of The Year teil. Besuchen Sie ey.com/us/eoy.

Über EY

EY hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine bessere Arbeitswelt zu errichten und dabei zu helfen, langfristige Werte für Kunden, Menschen und die Gesellschaft zu erstellen und Vertrauen in die Kapitalmärkte zu schaffen.

Mit Hilfe von Daten und Technologien sorgen die verschiedenen EY-Teams in über 150 Ländern für Vertrauen durch Sicherheit und helfen ihren Kunden, zu wachsen, sich zu verändern und zu arbeiten.

In den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung, Recht, Strategie, Steuern und Transaktionen stellen die Teams von EY bessere Fragen, um neue Antworten auf die komplexen Probleme zu finden, mit denen unsere Welt heute konfrontiert ist.

EY bezieht sich auf das globale Unternehmen und kann sich möglicherweise auf eines oder mehrere der Mitgliedsunternehmen von Ernst Young Global Limited beziehen, von denen jedes einen eigenen Rechtsträger darstellt. Ernst Young Global Limited, eine britische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, erbringt keine Dienstleistungen für Kunden. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten sammelt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß der Datenschutzgesetzgebung haben, finden Sie unter ey.com/privacy. Die EY-Mitgliedsfirmen üben ihre Tätigkeit nicht in Ländern aus, in denen dies durch lokale Gesetze verboten ist. Für weitere Informationen über unsere Organisation besuchen Sie bitte ey.com

