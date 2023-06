In Umsetzung der Direktiven des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz, und des Kronprinzen und Premierministers, Mohammed bin Salman, hat der Vorstand des Saudi Fund for Development (SFD), S.E. Ahmed Al Khateeb, zuletzt drei Vereinbarungen über Entwicklungsdarlehen in Höhe von 61 Millionen Dollar mit zwei kleinen Inselentwicklungsstaaten (SIDS) St. Vincent und die Grenadinen sowie Belize unterzeichnet.

Image (from left to right): The Prime Minister of Belize, Hon. John Briceño The Saudi Fund for Development (SFD) Board of Directors Chairman, H.E. Ahmed Al Khateeb (Photo: AETOSWire)

Die Unterzeichnungen spiegeln die Anstrengungen wider, die das Königreich Saudi-Arabien über den SFD unternimmt, um die nachhaltige Entwicklung in den Entwicklungsländern und die kleinen Inselstaaten (Small Island Developing States SIDS) zu unterstützen. Seit seiner Gründung im Jahr 1974 hat der SFD über 700 Entwicklungsprojekte in 85 Ländern weltweit durchgeführt.

Die ersten beiden Darlehensverträge in Höhe von 16 Millionen Dollar wurden mit dem Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Dr. Ralph Gonsalves, für den Bau eines Zentrums für die medizinische Grundversorgung, eines kulturellen und künstlerischen Zentrums sowie eines Marktes für handwerkliche und landwirtschaftliche Produkte unterzeichnet. Der SFD setzte seine Unterstützung für die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur auf den SIDS fort und unterzeichnete mit dem Premierminister von Belize, John Briceño, einen Darlehensvertrag in Höhe von 45 Millionen Dollar für den Bau eines Tertiärkrankenhauses in Belmopan.

S.E. Ahmed Al-Khateeb, der Vorstandsvorsitzende des SFD, sagte: "Das Königreich Saudi-Arabien ist fest entschlossen, die nachhaltige sozioökonomische Entwicklung in den Entwicklungsländern und den kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern zu fördern, um den Weg zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu unterstützen. Diese Vereinbarungen bedeuten einen wichtigen Schritt nach vorn in der Entwicklungszusammenarbeit zwischen Saudi-Arabien, den Inselstaaten der Karibik und Zentralamerika und öffnen die Tür für noch mehr Zusammenarbeit und Partnerschaften in der Zukunft."

Die Darlehensverträge werden dazu beitragen, den Lebensstandard der Bevölkerung zu erhöhen und gleichzeitig den Zugang zu lebenswichtigen Dienstleistungen zu unterstützen. Sie sind auch ein wesentlicher Antrieb für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, einschließlich SDG 3, Gesundheit und Wohlbefinden, und SDG 11, nachhaltige Städte und Gemeinden.

Die Entwicklungszusammenarbeit des SFD mit den SIDS bekräftigt die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität, um die Entwicklungsländer auf der ganzen Welt bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Entwicklungsziele zu unterstützen und das wirtschaftliche und soziale Wachstum zu fördern.

Der SFD trägt mit zinsgünstigen Darlehen zu Entwicklungsprojekten bei und finanziert vorrangig Projekte in Entwicklungsländern.

