EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Ringmetall stärkt Produktbereich Inliner über weiteren Zukauf in Deutschland



15.06.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ringmetall stärkt Produktbereich Inliner über weiteren Zukauf in Deutschland Akquisition der die Liner Factory GmbH & Co. KG mit Sitz in Ahaus, Deutschland

Stärkung des Produktportfolios im Bereich von Spezial-Inlinern und weitere Konsolidierung des Markts für Biertank-Inliner

Umsatzzuwachs von rund 6 Mio. Euro bei leicht unterdurchschnittlicher EBITDA-Marge München, 15. Juni 2023 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, stärkt mit einem weiteren Zukauf seinen Produktbereich Inliner. Neben einer Erweiterung der Produktpalette um weitere Spezial-Inliner konsolidiert Ringmetall über den Zukauf weiter den Markt für Biertank-Inliner, auf dem das Unternehmen bereits der weltweit größte Anbieter ist. Im Zuge der Akquisition erwirbt die Ringmetall Gruppe mit Wirkung zum 1. Juni 2023 die Liner Factory GmbH & Co. KG mit Sitz in Ahaus, Deutschland. Der zu erwartende annualisierte Umsatzzuwachs aus dem Zukauf beläuft sich auf rund 6 Mio. Euro bei einer aktuell noch leicht unterdurchschnittlichen EBITDA-Marge. Liner Factory beliefert mit ihren Produktlösungen primär Kunden aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie. Mit rund 30 Mitarbeitenden produziert das Unternehmen vor allem Form-Inliner, aseptische Inliner sowie Technische Inliner aus PE oder Aluminiumfolie, die in der Lage sind, hochwertige, hygroskopische Produkte vor Feuchtigkeit, Wasserdampf, UV-Strahlung, Sauerstoff sowie Geruchsübertragung zu schützen und je nach Kundenwunsch auch individuell für Oktabins, Kartons oder FIBCs angepasst werden können. Darüber hinaus fertigt das Unternehmen Biertank-Inliner, mit denen Biertanks ausgekleidet werden für einen Verzicht einer aufwendigen Reinigung der Tanks und dem Schutz der Tanks vor Bierstein, der nur unter Verwendung von Chemikalien entfernt werden kann. "Mit der Akquisition von Liner Factory stärken wir unsere führende Position als Anbieter von Inlinern in Europa und weltweit", freut sich Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. "Das Produktions-Knowhow und die Marktpositionierung des Unternehmens werden uns helfen, unseren Footprint in der europäischen Liner-Industrie weiter zu schärfen. Im Verbund mit unseren Tochtergesellschaften Nittel, Rhein-Plast und Tesseraux sind wir zuversichtlich, Liner Factory zügig zu noch mehr Schlagkraft und Ertragsstärke verhelfen zu können." Das Unternehmen wird im Rahmen der Akquisition der Business Unit Liners zugeordnet. Der Kaufpreis beläuft sich auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag und wird vollständig aus den vorhandenen liquiden Mitteln des Unternehmens gezahlt. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de .

Kontakt: Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 210 Millionen Euro im Jahr.



15.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com