Medienmitteilung CALIDA GROUP Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Sursee (Schweiz), 15. Juni 2023 Vorabinformation zum Halbjahresabschluss 2023: CALIDA GROUP erwartet leicht tieferen Umsatz - Devestition von ERLICH TEXTIL - Felix Sulzberger wird exekutiver Verwaltungsratspräsident Entwicklung von ERLICH TEXTIL seit Übernahme weit hinter den Erwartungen - signifikante Wertberichtigungen in Höhe von CHF 23-25 Mio.

Erwarteter währungsbereinigter Umsatz und EBIT der fortgeführten Geschäftsbereiche Ende 2023 unter hohem Vorjahresniveau

CALIDA mit weiterem Umsatzwachstum - COSABELLA mit erfreulichem Wachstum, jedoch noch hinter Zielsetzungen bei Akquise

Unverändert solide finanzielle Basis mit starken, profitablen Marken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER

Anstehende Überprüfung der Strategie ACCELERATE 2026

Felix Sulzberger ab 1. Juli 2023 interimistisch exekutiver Verwaltungsratspräsident - Thomas Stöcklin zum Lead Independent VR Mitglied (Lead Director) ernannt - Austritt von CEO Timo Schmidt-Eisenhart per Ende Juni 2023 Die Konsumentenstimmung bleibt im laufenden Jahr angesichts der steigenden Zinsen und der teils hohen Inflation sowie der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten sehr gedrückt. Die schwierigen Rahmenbedingungen haben die geplante Entwicklung des im Februar 2022 akquirierten Start-ups ERLICH TEXTIL stark beeinträchtigt. Die Umsatzentwicklung hat sich in einem Ausmass verschlechtert, das eine Weiterführung von ERLICH TEXTIL für die CALIDA GROUP strategisch nicht mehr sinnvoll macht. Die Wertberichtigungen (u.a. Goodwill und Brand) in Höhe von insgesamt CHF 23-25 Mio. werden zum 30. Juni 2023 vorgenommen. ERLICH TEXTIL wird als aufgegebener Geschäftsbereich rapportiert. Marken CALIDA, AUBADE und LAFUMA MOBILIER als solides Fundament Äusserst erfreulich hat sich die Marke CALIDA entwickelt. Dank einer Umsatzsteigerung wird CALIDA ihre Marktposition weiter stärken können. Die Marken AUBADE und LAFUMA MOBILIER waren im ersten Halbjahr 2023 nach einer starken Wachstumsphase und Rekordergebnissen mit einer Konsolidierungsphase konfrontiert und werden vorübergehend einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Die Umsätze liegen deutlich über dem Niveau vor der COVID-Pandemie. Beide Marken erfreuen sich einer äusserst loyalen Kundschaft und bleiben hoch profitabel. Die 2022 akquirierte US-Lingeriemarke COSABELLA entwickelt sich im laufenden Jahr erfreulich und steigert den Umsatz im Vorjahresvergleich. Der Umsatz liegt jedoch deutlich unter den mittelfristigen Akquisitionszielen. Anstehende Strategieprüfung und Regelung der CEO-Nachfolge Vor diesem Hintergrund wird die Wachstumsstrategie ACCELERATE 2026 in den kommenden Monaten einer eingehenden Prüfung unterzogen. Leichtes organisches Wachstum und das Finanzziel einer EBIT-Marge von 10% gelten als Ambitionslevel, ebenso die attraktive Dividendenpolitik mit dem Ziel einer kontinuierlichen Steigerung der Dividende. Der bisherige CEO der CALIDA GROUP, Timo Schmidt-Eisenhart, wird das Unternehmen per Ende Juni 2023 verlassen. Ab dem 1. Juli 2023 wird Felix Sulzberger interimistisch als exekutiver Verwaltungsratspräsident agieren. Thomas Stöcklin wird per 1. Juli 2023 zum Lead Independent VR Mitglied (Lead Director) ernannt. CALIDA GROUP Telefonkonferenz: Vorabinformation zum Halbjahresabschluss 2023mit Felix Sulzberger, VRP, Hans Hess, CFO a.i., und Dave Müller, CFO (ab 01.07.2023)



Datum: Donnerstag, 15. Juni 2023

Zeit: 09.00 Uhr (MEZ)



Finanzkalender 2023 Halbjahresergebnisse 2023 27. Juli 2023 Für weitere Informationen: Calida Holding AG investor.relations@calidagroup.com Jürg Stähelin, IRF Tel.: +41 43 244 81 51 staehelin@irf-reputation.ch Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE, ERLICH TEXTIL und COSABELLA im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Mo¨belmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im Jahr 2022 erzielte die Gruppe mit über 2'500 Mitarbeitenden einen Umsatz von knapp CHF 324 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

