Zwei Akquisitionen stehen bei Defama im bisherigen Jahresverlauf in den Büchern. Das mag manchen Investoren irritieren. Matthias Schrade, Vorstand von Defama, erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion ausführlich, wie er die aktuelle Lage am Markt sieht - und warum es in 2023 noch nicht so viele Zukäufe gab. Er geht auf die stillen Reserven bei Defama ...

Den vollständigen Artikel lesen ...