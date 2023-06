DJ Bain Capital gibt unverbindliches Angebot für SoftwareOne Holding AG zu CHF 18.50 pro Aktie bekannt und wird dabei von den Gründungsaktionären voll unterstützt

London und Schweiz - 15. Juni 2023 - Von Bain Capital Private Equity (Europe) LLP und ihren Tochtergesellschaften verwaltete Fonds («Bain Capital») und die Gründungsaktionäre haben heute bekannt gegeben, dass sie eine Vereinbarung in Bezug auf ein Angebot für die Aktien der SoftwareOne Holding AG vorbehältlich der üblichen Due Diligence und weiterer Bedingungen abgeschlossen haben. Diese Vereinbarung zwischen Bain Capital und den Gründungsaktionären löst eine Meldepflicht als Aktionärsgruppe aus.

Am 31. Mai 2023 unterbreitete Bain Capital dem Verwaltungsrat von SoftwareOne einen Vorschlag, der ein freiwilliges öffentliches Barangebot zu einem indikativen Preis von CHF 18.50 pro Aktie und ein Going-Private vorsieht. Dieses Angebot steht unter dem Vorbehalt einer üblichen Due Diligence sowie weiterer üblicher Bedingungen. Um die Due Diligence durchzuführen, wurde der Verwaltungsrat von SoftwareOne um Zugang zur Gesellschaft gebeten.

Der Vorschlag von Bain Capital wurde von den Gründungsaktionären von SoftwareOne, Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli, die zusammen 29.1% der Aktien der Gesellschaft halten, unterstützt. Nach sorgfältiger Abwägung sind die Gründungsaktionäre von SoftwareOne zum Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Gesellschaft ist, die heutige Vereinbarung mit Bain Capital abzuschliessen und damit dem Markt Klarheit zu verschaffen. Mit der heutigen Vereinbarung bekennen sich die Gründer uneingeschränkt zur vorgeschlagenen Transaktion und zu Bain Capital als Partner, und sie gehen davon aus, dass sie mit einem erheblichen Teil ihrer Anteile auch künftig in SoftwareOne investiert sein werden, um die Transaktion zu erleichtern.

Bain Capital und die Gründungsaktionäre werden wieder informieren, wenn der Zugang für die Due Diligence gewährt wurde.

Als privat gehaltenes Unternehmen kann SoftwareOne ihr volles Potenzial am besten ausschöpfen

Die vorgeschlagene Transaktion anerkennt die starke Führung durch den Verwaltungsrat von SoftwareOne in den letzten Jahren als börsenkotiertes Unternehmen, die mit mehreren strategischen Entscheidungen zur heutigen einzigartigen Positionierung geführt hat. Bain Capital und die Gründungsaktionäre schätzen zudem das Managementteam unter der Leitung von Brian Duffy sehr, das auch in der Zukunft für den Erfolg des Unternehmens entscheidend sein wird.

Trotz der starken Position des Unternehmens sind Bain Capital und die Gründungsaktionäre überzeugt, dass für die nächste Wachstumsphase von SoftwareOne die besten Voraussetzungen in einem privaten Umfeld gegeben sind - in Partnerschaft mit einem starken Investor, der über umfangreiche operative Ressourcen, Zugang zu Kapital und einen langfristigen Ansatz zur Wertschöpfung verfügt.

Bain Capital verfügt über umfassende Fähigkeiten und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Unternehmern und Managementteams sowie in der strategischen und operativen Beratung von Unternehmen, um deren Wachstum zu beschleunigen. Insbesondere verfügt Bain Capital über grosse Erfahrung bei der Unterstützung des Wachstums von IT- und technologiebasierten Dienstleistungsunternehmen (z.B. Engineering, Inetum, Kantar, Brillio, Genpact) und hat auch in erheblichem Umfang in den Sektor der Softwareanbieter investiert (inkl. in OverIT, Nutanix, ExtraHop), der für das weitere Wachstum von SoftwareOne entscheidend ist. Diese Fähigkeiten, zusammen mit dem fundierten Wissen und der Erfolgsbilanz der Gründungsaktionäre, bringen das Konsortium in eine sehr gute Position, um die nächste Wachstumsphase von SoftwareOne und ihre weitere Entwicklung als globaler Partner für die digitale Transformation von Unternehmen zu unterstützen.

Mit CHF 18.50 pro Aktie wäre das vorgeschlagene Angebot finanziell attraktiv und für alle Stakeholder vorteilhaft. Der Preis entspricht einer Prämie von 33% auf den Schlusskurs am 31. Mai 2023 (Datum der Einreichung der Offerte an den Verwaltungsrat) und von 38% auf den entsprechenden 60-Tage-VWAP.

Medienkontakte:

Andreas Hildenbrand +41 44 202 52 38 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Julia Tilley +44 7815068387 BainCapital@camarco.co.uk

Über Bain Capital Private Equity:

Bain Capital Private Equity arbeitet seit der Gründung im Jahr 1984 eng mit Managementteams zusammen, um die strategischen Ressourcen bereitzustellen, die für den Aufbau und den Erfolg grosser Unternehmen erforderlich sind. Das globale Team von Bain Capital Private Equity besteht aus mehr als 280 Investmentexperten und schafft durch seine globale Plattform und sein umfassendes Fachwissen in wichtigen Branchen wie Gesundheitswesen, Konsumgüter/Einzelhandel, Finanz- und Unternehmensdienstleistungen, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation Werte für seine Portfoliounternehmen. Bain Capital verfügt über 23 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen Erst- oder Zusatzinvestitionen in mehr als 1.150 Unternehmen getätigt. Bain Capital investiert nicht nur in Private Equity, sondern auch in andere Anlageklassen, darunter Kredite, öffentliches Beteiligungskapital, Risikokapital und Immobilien, und verwaltet ein Gesamtvermögen von rund USD 165 Milliarden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.baincapitalprivateequity.com

