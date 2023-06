DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AUDI - Der Premiumautohersteller Audi hat nach Recherchen von Business Insider bei Betriebsräten die Gehälter gekürzt und prüft sogar, Einkommen von Betriebsräten rückwirkend zurückzufordern. Eine Konzern-Sprecherin bestätigt: "Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir bereits Gehaltskürzungen umgesetzt haben, in dem Sinne, wie es rechtlich erforderlich und geboten ist". Zum Zeitraum der rückwirkenden Forderungen und zum Umfang will sich die Sprecherin nicht äußern. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs von Anfang des Jahres, wonach die Vergütung von Betriebsräten bei Volkswagen nicht rechtens sei. (Business Insider)

AIRBUS - "Wir brauchen eine neue Generation von Flugzeugen", ist Airbus-Chef Guillaume Faury überzeugt. "Wir brauchen Flugzeuge, die 20 bis 25 Prozent weniger Treibstoff verbrauchen als die A320neo oder A321neo von heute", fordert Faury. "Wir bereiten alle Technologien für das Flugzeug vor, das Produktionssystem, die Digitalisierung, sodass wir Daten besser nutzen können." Als Zielmarke hat sich Airbus Faury zufolge das Jahr 2035 vorgenommen, dann soll die neue Airbus-Maschine erstmals ausgeliefert werden. Es könne aber sein, so schränkt der Airbus-Chef ein, dass sich der Markteintritt auch noch um einige Jahre bis spätestens 2040 verzögere. (Süddeutsche Zeitung)

TELEFONICA DEUTSCHLAND - Telefonica Deutschland kommt nach den Worten ihres Chefs Markus Haas mit 5G deutlich schneller als geplant. "Derzeit sind wir bei über 82 Prozent, zum Jahresende werden wir mindestens 90 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen, Vollversorgung gibt es spätestens Ende 2025", sagte er. "Wir gehen deshalb jetzt auch voll in die Vermarktung an andere Anbieter ohne eigenes Netz." Seiner Meinung nach wird es Ende 2024 in der Mobilfunkversorgung in Deutschland keine weißen Flecken mehr geben. (Süddeutsche Zeitung)

TERRA QUANTUM - Das deutsch-schweizerische Quanten-Start-up Terra Quantum hat einen Durchbruch im Bereich der quantenverschlüsselten Kommunikation vermeldet. "Solange sich die Gesetze der Physik nicht verändern, können wir ab sofort ein globales abhörsicheres Kommunikationsnetzwerk anbieten", kündigte Markus Pflitsch, Gründer und Chef von Terra Quantum an. Den technologischen Ansatz dahinter hat Terra Quantum schon vor zwei Jahren veröffentlicht, dieses Jahr ist er, von anderen Wissenschaftlern begutachtet, im renommierten Journal Nature erschienen. (FAZ)

MCKINSEY - Die Nummer eins der Unternehmensberatungen weltweit hat ihr Umsatzwachstum 2022 deutlich verlangsamt und nur wenig mehr Geschäft gemacht als im Vorjahr. Das geht aus dem ESG-Report 2022 hervor, den die Partnerschaft am Dienstag online gestellt hat. Demnach betrug der Umsatz "15 Milliarden Dollar plus". Was mit dem Zusatz "plus" gemeint ist, wird nicht erläutert. Im Vorjahr hatte McKinsey den Umsatz mit 15 Milliarden US-Dollar angegeben. Das Wachstum kann demnach nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich gelegen haben - das gab es seit Jahren nicht. (Handelsblatt)

