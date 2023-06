News von Trading-Treff.de Unser DAX hat sein Allzeithoch am Mittwoch noch einmal erreicht. Der Nasdaq hält den Trend auch über die FED-Sitzung hinweg - Trading-Ideen am 15.06.2023. Vorfreude auf die FED-Sitzung im DAX Die Wochenmitte stand im Zeichen der US-Notenbank FED und deren Entscheidung über das weitere Vorgehen bei Zinsen im Umfeld der Konjunkturdaten. Für den DAX bedeutete dies im Vorfeld jedoch erst einmal nur das Festhalten am Momentum ...

