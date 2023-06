EQS-Ad-hoc: ATOSS Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Vereinbarung

München, 15. Juni 2023

Die Mehrheitsaktionärin der ATOSS Software AG, die AOB Invest GmbH, die vom Gründer und Vorstandsvorsitzenden der ATOSS Software AG, Andreas Obereder, kontrolliert wird, und der Finanzinvestor General Atlantic haben heute eine Vereinbarung unterzeichnet. Demnach kauft General Atlantic rund 20% der Aktien an der ATOSS Software AG von AOB Invest GmbH. AOB Invest GmbH gewährt General Atlantic einen Abschlag von 12,8 % auf den 6-Monats-VWAP (180 Handelstage seit 30. September 2022). Der Vollzug der Vereinbarung ist für den 30. Juni 2023 vorgesehen.



Die Vereinbarung sieht Put-Optionen für die AOB Invest GmbH und Call-Optionen für General Atlantic vor. Bei Ausübung der Optionen wird General Atlantic bis zu weitere knapp 5% der Aktien an der ATOSS Software AG von AOB Invest GmbH erwerben. AOB Invest GmbH wird auch bei Ausübung dieser Optionen größte Aktionärin bleiben. AOB Invest GmbH und General Atlantic haben vereinbart, während einer vierjährigen Standstill-Periode den Großteil ihrer Beteiligung nur mit Zustimmung der jeweils anderen Seite zu veräußern.



Die Gesellschaft hat sich in einer Vereinbarung vom heutigen Tag gegenüber General Atlantic verpflichtet, unverzüglich nach Vollzug des Aktienkaufs eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen und dieser eine Satzungsänderung vorzuschlagen. Die Satzungsänderung sieht die Vergrößerung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von drei auf vier Mitglieder vor, wobei der AOB Invest GmbH ein Entsendungsrecht zur Bestellung des vierten Mitglieds des Aufsichtsrats eingeräumt wird.



AOB Invest GmbH und General Atlantic haben sich untereinander verpflichtet, dieser Satzungsänderung zuzustimmen. AOB Invest GmbH hat sich außerdem verpflichtet, das Entsendungsrecht in den Aufsichtsrat nach Weisung von General Atlantic auszuüben. General Atlantic plant, die zusätzliche Position durch Herrn Jörn Nikolay, Managing Director bei der General Atlantic in München, zu besetzen.





