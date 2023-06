Der amerikanische Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb Co. (ISIN: US1101221083, NYSE: BMY) wird seinen Aktionären am 1. August 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,57 US-Dollar ausbezahlen. Record day ist der 7. Juli 2023. Im Dezember 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,54 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 3 Cents bzw. 5,6 Prozent. Damit steigerte Bristol-Myers Squibb die Dividende das 14. Jahr in ...

