InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - June 15

LONDON, UK / ACCESSWIRE / June 15, 2023 / The Company announces that on 14 June 2023 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 21 February 2023, as announced on 21 February 2023.

Date of purchase: 14 June 2023 Aggregate number of ordinary shares purchased: 49,659 Lowest price paid per share: £ 55.3000 Highest price paid per share: £ 55.8000 Average price paid per share: £ 55.5111

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 170,785,562 ordinary shares in issue (excluding 7,506,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Schedule of Purchases

Shares purchased: 49,659 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 14 June 2023

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 49,659 Highest price paid (per ordinary share) £ 55.8000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 55.3000 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 55.5111

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 14/06/2023 08:47:53 BST 148 55.8000 XLON 786151493341817 14/06/2023 09:03:00 BST 84 55.7400 XLON 786151493342784 14/06/2023 09:19:53 BST 118 55.6600 XLON 786151493344216 14/06/2023 09:27:10 BST 127 55.6800 XLON 786151493344673 14/06/2023 09:27:53 BST 29 55.7000 XLON 786151493344744 14/06/2023 09:27:53 BST 61 55.7000 XLON 786151493344745 14/06/2023 09:27:53 BST 139 55.7000 XLON 786151493344738 14/06/2023 09:31:05 BST 84 55.6800 XLON 786151493344988 14/06/2023 09:41:18 BST 40 55.7000 XLON 786151493345667 14/06/2023 09:41:18 BST 59 55.7000 XLON 786151493345666 14/06/2023 09:41:18 BST 186 55.7200 XLON 786151493345663 14/06/2023 09:49:08 BST 21 55.7000 XLON 786151493346123 14/06/2023 09:49:08 BST 62 55.7000 XLON 786151493346124 14/06/2023 09:52:43 BST 263 55.7000 XLON 786151493346388 14/06/2023 09:53:06 BST 79 55.6800 XLON 786151493346423 14/06/2023 10:01:58 BST 29 55.7200 XLON 786151493347101 14/06/2023 10:02:30 BST 355 55.7000 XLON 786151493347149 14/06/2023 10:04:44 BST 197 55.6800 XLON 786151493347544 14/06/2023 10:09:52 BST 108 55.5400 XLON 786151493348146 14/06/2023 10:23:24 BST 6 55.5400 XLON 786151493349293 14/06/2023 10:28:45 BST 134 55.5800 XLON 786151493349654 14/06/2023 10:31:35 BST 25 55.6200 XLON 786151493349865 14/06/2023 10:31:35 BST 88 55.6200 XLON 786151493349866 14/06/2023 10:34:17 BST 76 55.6400 XLON 786151493350043 14/06/2023 10:35:24 BST 36 55.6400 XLON 786151493350118 14/06/2023 10:35:24 BST 45 55.6400 XLON 786151493350117 14/06/2023 10:42:06 BST 276 55.6200 XLON 786151493350592 14/06/2023 10:43:55 BST 244 55.6000 XLON 786151493350683 14/06/2023 10:49:28 BST 165 55.6000 XLON 786151493350951 14/06/2023 10:56:18 BST 21 55.5400 XLON 786151493351539 14/06/2023 10:56:18 BST 300 55.5400 XLON 786151493351538 14/06/2023 10:58:18 BST 103 55.5000 XLON 786151493351711 14/06/2023 11:01:14 BST 34 55.5400 XLON 786151493352002 14/06/2023 11:01:14 BST 72 55.5400 XLON 786151493352001 14/06/2023 11:01:14 BST 140 55.5400 XLON 786151493352003 14/06/2023 11:08:22 BST 27 55.5600 XLON 786151493352713 14/06/2023 11:08:22 BST 32 55.5600 XLON 786151493352711 14/06/2023 11:08:22 BST 59 55.5600 XLON 786151493352712 14/06/2023 11:09:39 BST 47 55.5000 XLON 786151493352826 14/06/2023 11:09:39 BST 59 55.5200 XLON 786151493352827 14/06/2023 11:10:35 BST 3 55.5200 XLON 786151493352931 14/06/2023 11:10:35 BST 39 55.5200 XLON 786151493352932 14/06/2023 11:10:35 BST 51 55.5200 XLON 786151493352933 14/06/2023 11:13:11 BST 21 55.5200 XLON 786151493353194 14/06/2023 11:13:11 BST 30 55.5200 XLON 786151493353192 14/06/2023 11:13:11 BST 38 55.5200 XLON 786151493353195 14/06/2023 11:13:11 BST 47 55.5200 XLON 786151493353193 14/06/2023 11:19:17 BST 1 55.5000 XLON 786151493353581 14/06/2023 11:19:17 BST 49 55.5000 XLON 786151493353583 14/06/2023 11:19:17 BST 278 55.5000 XLON 786151493353582 14/06/2023 11:24:07 BST 113 55.4400 XLON 786151493353826 14/06/2023 11:32:31 BST 114 55.4200 XLON 786151493354555 14/06/2023 11:35:26 BST 104 55.4400 XLON 786151493354711 14/06/2023 11:42:48 BST 80 55.4000 XLON 786151493355271 14/06/2023 11:42:48 BST 182 55.4200 XLON 786151493355268 14/06/2023 11:52:08 BST 227 55.3800 XLON 786151493355860 14/06/2023 11:56:01 BST 95 55.3400 XLON 786151493356162 14/06/2023 11:56:01 BST 25 55.3600 XLON 786151493356179 14/06/2023 11:56:01 BST 31 55.3600 XLON 786151493356178 14/06/2023 11:56:01 BST 71 55.3600 XLON 786151493356180 14/06/2023 11:59:55 BST 38 55.4400 XLON 786151493356476 14/06/2023 11:59:55 BST 45 55.4400 XLON 786151493356475 14/06/2023 12:05:55 BST 39 55.4200 XLON 786151493357003 14/06/2023 12:08:00 BST 42 55.4200 XLON 786151493357163 14/06/2023 12:08:42 BST 329 55.4000 XLON 786151493357254 14/06/2023 12:14:52 BST 197 55.3800 XLON 786151493357679 14/06/2023 12:28:48 BST 25 55.4200 XLON 786151493358587 14/06/2023 12:35:48 BST 49 55.4200 XLON 786151493359078 14/06/2023 12:36:38 BST 14 55.4000 XLON 786151493359206 14/06/2023 12:36:38 BST 33 55.4000 XLON 786151493359204 14/06/2023 12:36:38 BST 41 55.4000 XLON 786151493359205 14/06/2023 12:36:38 BST 248 55.4000 XLON 786151493359207 14/06/2023 12:42:15 BST 16 55.3600 XLON 786151493359600 14/06/2023 12:42:15 BST 72 55.3600 XLON 786151493359601 14/06/2023 12:43:54 BST 10 55.3400 XLON 786151493359720 14/06/2023 12:43:54 BST 257 55.3400 XLON 786151493359721 14/06/2023 12:50:09 BST 19 55.3600 XLON 786151493360270 14/06/2023 12:50:09 BST 27 55.3600 XLON 786151493360269 14/06/2023 12:50:09 BST 35 55.3600 XLON 786151493360267 14/06/2023 12:50:09 BST 40 55.3600 XLON 786151493360268 14/06/2023 12:50:09 BST 48 55.3600 XLON 786151493360271 14/06/2023 12:55:19 BST 90 55.3600 XLON 786151493360680 14/06/2023 12:55:19 BST 113 55.3600 XLON 786151493360679 14/06/2023 13:09:09 BST 77 55.3800 XLON 786151493361507 14/06/2023 13:09:09 BST 77 55.3800 XLON 786151493361510 14/06/2023 13:20:11 BST 32 55.4600 XLON 786151493362241 14/06/2023 13:20:11 BST 246 55.4600 XLON 786151493362240 14/06/2023 13:29:20 BST 144 55.4200 XLON 786151493362817 14/06/2023 13:30:00 BST 6 55.4000 XLON 786151493362955 14/06/2023 13:30:00 BST 117 55.4000 XLON 786151493362956 14/06/2023 13:47:19 BST 141 55.4000 XLON 786151493364267 14/06/2023 13:53:40 BST 85 55.3600 XLON 786151493364920 14/06/2023 13:53:40 BST 90 55.3600 XLON 786151493364919 14/06/2023 14:03:01 BST 227 55.3600 XLON 786151493365685 14/06/2023 14:11:47 BST 92 55.3600 XLON 786151493366338 14/06/2023 14:20:29 BST 110 55.4000 XLON 786151493367080 14/06/2023 14:21:27 BST 81 55.4000 XLON 786151493367178 14/06/2023 14:23:43 BST 21 55.4600 XLON 786151493367409 14/06/2023 14:23:43 BST 37 55.4600 XLON 786151493367408 14/06/2023 14:23:43 BST 47 55.4600 XLON 786151493367410 14/06/2023 14:30:53 BST 237 55.5000 XLON 786151493368222 14/06/2023 14:31:07 BST 32 55.5400 XLON 786151493368335 14/06/2023 14:31:07 BST 65 55.5400 XLON 786151493368319 14/06/2023 14:31:07 BST 127 55.5400 XLON 786151493368320 14/06/2023 14:31:08 BST 33 55.5600 XLON 786151493368340 14/06/2023 14:31:08 BST 71 55.5600 XLON 786151493368341 14/06/2023 14:32:15 BST 71 55.5600 XLON 786151493368645 14/06/2023 14:32:15 BST 117 55.5600 XLON 786151493368644 14/06/2023 14:32:15 BST 198 55.5600 XLON 786151493368631 14/06/2023 14:35:24 BST 346 55.5400 XLON 786151493369236 14/06/2023 14:37:32 BST 70 55.5200 XLON 786151493369657 14/06/2023 14:37:32 BST 296 55.5200 XLON 786151493369658 14/06/2023 14:37:57 BST 60 55.5600 XLON 786151493369760 14/06/2023 14:37:57 BST 70 55.5600 XLON 786151493369758 14/06/2023 14:37:57 BST 75 55.5600 XLON 786151493369759 14/06/2023 14:37:57 BST 81 55.5600 XLON 786151493369757 14/06/2023 14:37:57 BST 91 55.5600 XLON 786151493369761 14/06/2023 14:38:02 BST 187 55.5800 XLON 786151493369782 14/06/2023 14:39:10 BST 322 55.6200 XLON 786151493369985 14/06/2023 14:40:37 BST 112 55.6400 XLON 786151493370220 14/06/2023 14:40:37 BST 237 55.6400 XLON 786151493370221 14/06/2023 14:40:51 BST 118 55.6200 XLON 786151493370282 14/06/2023 14:40:51 BST 62 55.6400 XLON 786151493370296 14/06/2023 14:40:51 BST 72 55.6400 XLON 786151493370295 14/06/2023 14:40:56 BST 13 55.6400 XLON 786151493370307 14/06/2023 14:40:56 BST 70 55.6400 XLON 786151493370308 14/06/2023 14:40:56 BST 240 55.6400 XLON 786151493370309 14/06/2023 14:41:25 BST 77 55.6600 XLON 786151493370434 14/06/2023 14:41:25 BST 255 55.6600 XLON 786151493370435 14/06/2023 14:41:31 BST 369 55.6600 XLON 786151493370452 14/06/2023 14:41:34 BST 40 55.6600 XLON 786151493370470 14/06/2023 14:41:34 BST 245 55.6600 XLON 786151493370474 14/06/2023 14:41:34 BST 300 55.6600 XLON 786151493370469 14/06/2023 14:43:58 BST 38 55.7000 XLON 786151493371099 14/06/2023 14:43:58 BST 38 55.7000 XLON 786151493371100 14/06/2023 14:44:16 BST 362 55.6800 XLON 786151493371142 14/06/2023 14:45:31 BST 2 55.6200 XLON 786151493371333 14/06/2023 14:45:31 BST 15 55.6200 XLON 786151493371348 14/06/2023 14:45:31 BST 37 55.6200 XLON 786151493371332 14/06/2023 14:45:31 BST 39 55.6200 XLON 786151493371349 14/06/2023 14:45:31 BST 70 55.6200 XLON 786151493371330 14/06/2023 14:45:31 BST 70 55.6200 XLON 786151493371350 14/06/2023 14:45:31 BST 75 55.6200 XLON 786151493371331 14/06/2023 14:45:31 BST 75 55.6200 XLON 786151493371351 14/06/2023 14:45:31 BST 87 55.6200 XLON 786151493371352 14/06/2023 14:45:31 BST 234 55.6200 XLON 786151493371353 14/06/2023 14:45:31 BST 554 55.6200 XLON 786151493371329 14/06/2023 14:45:32 BST 2 55.6400 XLON 786151493371369 14/06/2023 14:45:32 BST 39 55.6400 XLON 786151493371364 14/06/2023 14:45:32 BST 39 55.6400 XLON 786151493371373 14/06/2023 14:45:32 BST 48 55.6400 XLON 786151493371362 14/06/2023 14:45:32 BST 59 55.6400 XLON 786151493371363 14/06/2023 14:45:32 BST 70 55.6400 XLON 786151493371368 14/06/2023 14:45:32 BST 70 55.6400 XLON 786151493371371 14/06/2023 14:45:32 BST 74 55.6400 XLON 786151493371367 14/06/2023 14:45:32 BST 75 55.6400 XLON 786151493371361 14/06/2023 14:45:32 BST 75 55.6400 XLON 786151493371370 14/06/2023 14:45:32 BST 80 55.6400 XLON 786151493371372 14/06/2023 14:45:32 BST 89 55.6400 XLON 786151493371365 14/06/2023 14:45:32 BST 202 55.6400 XLON 786151493371366 14/06/2023 14:45:32 BST 202 55.6400 XLON 786151493371374 14/06/2023 14:45:33 BST 18 55.6400 XLON 786151493371375 14/06/2023 14:45:33 BST 39 55.6400 XLON 786151493371376 14/06/2023 14:45:33 BST 91 55.6400 XLON 786151493371380 14/06/2023 14:45:33 BST 202 55.6400 XLON 786151493371377 14/06/2023 14:45:34 BST 26 55.6400 XLON 786151493371382 14/06/2023 14:45:34 BST 61 55.6400 XLON 786151493371381 14/06/2023 14:45:40 BST 26 55.6400 XLON 786151493371393 14/06/2023 14:45:40 BST 49 55.6400 XLON 786151493371394 14/06/2023 14:46:08 BST 3 55.6800 XLON 786151493371495 14/06/2023 14:46:08 BST 70 55.6800 XLON 786151493371493 14/06/2023 14:46:08 BST 75 55.6800 XLON 786151493371494 14/06/2023 14:47:47 BST 19 55.6800 XLON 786151493371712 14/06/2023 14:47:47 BST 67 55.6800 XLON 786151493371713 14/06/2023 14:47:47 BST 70 55.6800 XLON 786151493371721 14/06/2023 14:47:47 BST 106 55.6800 XLON 786151493371722 14/06/2023 14:47:47 BST 213 55.6800 XLON 786151493371720 14/06/2023 14:47:47 BST 278 55.6800 XLON 786151493371714 14/06/2023 14:47:57 BST 81 55.6600 XLON 786151493371769 14/06/2023 14:49:30 BST 125 55.6400 XLON 786151493371951 14/06/2023 14:49:59 BST 180 55.6200 XLON 786151493372023 14/06/2023 14:57:50 BST 134 55.5800 XLON 786151493372994 14/06/2023 14:58:17 BST 7 55.5800 XLON 786151493373051 14/06/2023 14:58:17 BST 50 55.5800 XLON 786151493373050 14/06/2023 15:00:32 BST 5 55.6000 XLON 786151493373316 14/06/2023 15:00:32 BST 26 55.6000 XLON 786151493373313 14/06/2023 15:00:32 BST 66 55.6000 XLON 786151493373315 14/06/2023 15:00:32 BST 70 55.6000 XLON 786151493373314 14/06/2023 15:00:32 BST 80 55.6000 XLON 786151493373311 14/06/2023 15:00:32 BST 80 55.6000 XLON 786151493373312 14/06/2023 15:00:32 BST 312 55.6000 XLON 786151493373310 14/06/2023 15:00:34 BST 26 55.6000 XLON 786151493373324 14/06/2023 15:00:35 BST 17 55.6000 XLON 786151493373330 14/06/2023 15:00:44 BST 43 55.6000 XLON 786151493373344 14/06/2023 15:00:44 BST 70 55.6000 XLON 786151493373343 14/06/2023 15:00:44 BST 297 55.6000 XLON 786151493373342 14/06/2023 15:05:43 BST 78 55.6000 XLON 786151493374384 14/06/2023 15:05:43 BST 150 55.6000 XLON 786151493374385 14/06/2023 15:05:43 BST 10 55.6200 XLON 786151493374376 14/06/2023 15:05:43 BST 31 55.6200 XLON 786151493374377 14/06/2023 15:05:43 BST 89 55.6200 XLON 786151493374375 14/06/2023 15:05:46 BST 78 55.6000 XLON 786151493374393 14/06/2023 15:05:46 BST 275 55.6000 XLON 786151493374394 14/06/2023 15:07:21 BST 327 55.6000 XLON 786151493374624 14/06/2023 15:07:21 BST 331 55.6000 XLON 786151493374622 14/06/2023 15:07:21 BST 343 55.6000 XLON 786151493374625 14/06/2023 15:10:11 BST 20 55.5800 XLON 786151493375067 14/06/2023 15:10:11 BST 40 55.5800 XLON 786151493375068 14/06/2023 15:10:11 BST 217 55.5800 XLON 786151493375062 14/06/2023 15:10:51 BST 139 55.5800 XLON 786151493375128 14/06/2023 15:11:05 BST 24 55.5800 XLON 786151493375188 14/06/2023 15:11:05 BST 310 55.5800 XLON 786151493375189 14/06/2023 15:12:10 BST 24 55.5800 XLON 786151493375383 14/06/2023 15:12:10 BST 68 55.5800 XLON 786151493375379 14/06/2023 15:12:10 BST 75 55.5800 XLON 786151493375382 14/06/2023 15:12:10 BST 82 55.5800 XLON 786151493375380 14/06/2023 15:12:10 BST 90 55.5800 XLON 786151493375381 14/06/2023 15:12:10 BST 346 55.5800 XLON 786151493375378 14/06/2023 15:12:11 BST 29 55.5800 XLON 786151493375393 14/06/2023 15:12:11 BST 46 55.5800 XLON 786151493375392 14/06/2023 15:12:13 BST 38 55.5600 XLON 786151493375396 14/06/2023 15:12:13 BST 57 55.5600 XLON 786151493375395 14/06/2023 15:12:13 BST 67 55.5600 XLON 786151493375399 14/06/2023 15:12:13 BST 70 55.5600 XLON 786151493375398 14/06/2023 15:12:13 BST 80 55.5600 XLON 786151493375397 14/06/2023 15:16:08 BST 54 55.6400 XLON 786151493375925 14/06/2023 15:16:08 BST 71 55.6400 XLON 786151493375924 14/06/2023 15:16:08 BST 74 55.6400 XLON 786151493375921 14/06/2023 15:16:08 BST 82 55.6400 XLON 786151493375922 14/06/2023 15:16:08 BST 88 55.6400 XLON 786151493375923 14/06/2023 15:16:08 BST 110 55.6400 XLON 786151493375920 14/06/2023 15:16:30 BST 13 55.6400 XLON 786151493375994 14/06/2023 15:16:30 BST 82 55.6400 XLON 786151493375995 14/06/2023 15:17:10 BST 4 55.6200 XLON 786151493376062 14/06/2023 15:17:10 BST 7 55.6200 XLON 786151493376063 14/06/2023 15:17:10 BST 312 55.6200 XLON 786151493376064 14/06/2023 15:17:10 BST 64 55.6400 XLON 786151493376060 14/06/2023 15:17:10 BST 82 55.6400 XLON 786151493376058 14/06/2023 15:17:10 BST 88 55.6400 XLON 786151493376059 14/06/2023 15:17:10 BST 95 55.6400 XLON 786151493376057 14/06/2023 15:17:10 BST 260 55.6400 XLON 786151493376061 14/06/2023 15:18:52 BST 70 55.6200 XLON 786151493376329 14/06/2023 15:18:57 BST 31 55.6200 XLON 786151493376352 14/06/2023 15:19:11 BST 54 55.6200 XLON 786151493376364 14/06/2023 15:19:11 BST 70 55.6200 XLON 786151493376363 14/06/2023 15:19:56 BST 52 55.6000 XLON 786151493376440 14/06/2023 15:19:56 BST 68 55.6000 XLON 786151493376441 14/06/2023 15:19:56 BST 77 55.6000 XLON 786151493376442 14/06/2023 15:19:56 BST 81 55.6000 XLON 786151493376438 14/06/2023 15:19:56 BST 90 55.6000 XLON 786151493376439 14/06/2023 15:21:04 BST 168 55.5800 XLON 786151493376585 14/06/2023 15:24:36 BST 82 55.5200 XLON 786151493377018 14/06/2023 15:24:40 BST 80 55.5400 XLON 786151493377029 14/06/2023 15:24:40 BST 80 55.5400 XLON 786151493377030 14/06/2023 15:28:04 BST 21 55.5200 XLON 786151493377499 14/06/2023 15:28:04 BST 121 55.5200 XLON 786151493377500 14/06/2023 15:29:46 BST 79 55.5200 XLON 786151493377663 14/06/2023 15:30:30 BST 30 55.5000 XLON 786151493377817 14/06/2023 15:31:20 BST 69 55.5200 XLON 786151493377922 14/06/2023 15:31:20 BST 107 55.5200 XLON 786151493377924 14/06/2023 15:31:20 BST 189 55.5200 XLON 786151493377923 14/06/2023 15:31:43 BST 20 55.5200 XLON 786151493377965 14/06/2023 15:31:55 BST 23 55.5200 XLON 786151493378007 14/06/2023 15:31:55 BST 30 55.5200 XLON 786151493378005 14/06/2023 15:31:55 BST 35 55.5200 XLON 786151493378010 14/06/2023 15:31:55 BST 85 55.5200 XLON 786151493378009 14/06/2023 15:31:55 BST 88 55.5200 XLON 786151493378006 14/06/2023 15:31:55 BST 311 55.5200 XLON 786151493378003 14/06/2023 15:32:01 BST 5 55.5200 XLON 786151493378018 14/06/2023 15:32:06 BST 147 55.5200 XLON 786151493378028 14/06/2023 15:33:36 BST 44 55.5200 XLON 786151493378150 14/06/2023 15:33:36 BST 88 55.5200 XLON 786151493378149 14/06/2023 15:33:36 BST 110 55.5200 XLON 786151493378147 14/06/2023 15:34:44 BST 88 55.5000 XLON 786151493378284 14/06/2023 15:35:16 BST 127 55.5000 XLON 786151493378348 14/06/2023 15:36:04 BST 38 55.5000 XLON 786151493378444 14/06/2023 15:36:04 BST 69 55.5000 XLON 786151493378443 14/06/2023 15:36:19 BST 59 55.5000 XLON 786151493378512 14/06/2023 15:36:19 BST 80 55.5000 XLON 786151493378511 14/06/2023 15:36:19 BST 211 55.5000 XLON 786151493378502 14/06/2023 15:36:20 BST 29 55.5000 XLON 786151493378513 14/06/2023 15:36:20 BST 33 55.5000 XLON 786151493378516 14/06/2023 15:36:20 BST 57 55.5000 XLON 786151493378514 14/06/2023 15:36:20 BST 82 55.5000 XLON 786151493378515 14/06/2023 15:37:03 BST 3 55.4800 XLON 786151493378582 14/06/2023 15:37:03 BST 23 55.4800 XLON 786151493378583 14/06/2023 15:37:15 BST 368 55.4800 XLON 786151493378636 14/06/2023 15:37:20 BST 188 55.4800 XLON 786151493378694 14/06/2023 15:37:20 BST 331 55.4800 XLON 786151493378692 14/06/2023 15:38:21 BST 35 55.5200 XLON 786151493378820 14/06/2023 15:38:23 BST 43 55.5200 XLON 786151493378826 14/06/2023 15:41:59 BST 70 55.5200 XLON 786151493379357 14/06/2023 15:41:59 BST 76 55.5200 XLON 786151493379360 14/06/2023 15:41:59 BST 82 55.5200 XLON 786151493379359 14/06/2023 15:41:59 BST 86 55.5200 XLON 786151493379355 14/06/2023 15:41:59 BST 140 55.5200 XLON 786151493379358 14/06/2023 15:41:59 BST 281 55.5200 XLON 786151493379356 14/06/2023 15:41:59 BST 362 55.5200 XLON 786151493379340 14/06/2023 15:42:00 BST 1 55.5200 XLON 786151493379361 14/06/2023 15:42:00 BST 63 55.5200 XLON 786151493379362 14/06/2023 15:42:01 BST 2 55.5200 XLON 786151493379366 14/06/2023 15:42:01 BST 72 55.5200 XLON 786151493379365 14/06/2023 15:42:02 BST 36 55.5200 XLON 786151493379368 14/06/2023 15:42:02 BST 82 55.5200 XLON 786151493379367 14/06/2023 15:42:25 BST 366 55.5000 XLON 786151493379384 14/06/2023 15:42:31 BST 4 55.4800 XLON 786151493379403 14/06/2023 15:42:31 BST 103 55.4800 XLON 786151493379404 14/06/2023 15:42:35 BST 2 55.4600 XLON 786151493379408 14/06/2023 15:42:44 BST 48 55.4600 XLON 786151493379427 14/06/2023 15:42:44 BST 96 55.4600 XLON 786151493379428 14/06/2023 15:42:49 BST 99 55.4600 XLON 786151493379448 14/06/2023 15:42:58 BST 50 55.4400 XLON 786151493379463 14/06/2023 15:42:58 BST 293 55.4400 XLON 786151493379464 14/06/2023 15:43:32 BST 15 55.4200 XLON 786151493379601 14/06/2023 15:43:32 BST 40 55.4200 XLON 786151493379602 14/06/2023 15:43:32 BST 45 55.4200 XLON 786151493379603 14/06/2023 15:43:47 BST 38 55.4200 XLON 786151493379625 14/06/2023 15:43:47 BST 53 55.4200 XLON 786151493379626 14/06/2023 15:44:43 BST 1 55.4600 XLON 786151493379747 14/06/2023 15:44:43 BST 13 55.4600 XLON 786151493379746 14/06/2023 15:44:43 BST 31 55.4600 XLON 786151493379718 14/06/2023 15:44:43 BST 54 55.4600 XLON 786151493379745 14/06/2023 15:44:43 BST 61 55.4600 XLON 786151493379724 14/06/2023 15:44:43 BST 73 55.4600 XLON 786151493379723 14/06/2023 15:44:43 BST 100 55.4600 XLON 786151493379716 14/06/2023 15:44:43 BST 100 55.4600 XLON 786151493379741 14/06/2023 15:44:43 BST 150 55.4600 XLON 786151493379748 14/06/2023 15:44:43 BST 200 55.4600 XLON 786151493379717 14/06/2023 15:44:43 BST 10 55.4800 XLON 786151493379726 14/06/2023 15:44:43 BST 38 55.4800 XLON 786151493379725 14/06/2023 15:45:16 BST 41 55.4000 XLON 786151493379945 14/06/2023 15:45:22 BST 30 55.4000 XLON 786151493379951 14/06/2023 15:45:45 BST 7 55.4200 XLON 786151493380026 14/06/2023 15:45:45 BST 32 55.4200 XLON 786151493380027 14/06/2023 15:45:45 BST 37 55.4200 XLON 786151493380025 14/06/2023 15:45:46 BST 100 55.4000 XLON 786151493380034 14/06/2023 15:45:53 BST 9 55.4200 XLON 786151493380041 14/06/2023 15:45:53 BST 10 55.4200 XLON 786151493380042 14/06/2023 15:45:57 BST 86 55.4200 XLON 786151493380043 14/06/2023 15:46:58 BST 45 55.4200 XLON 786151493380176 14/06/2023 15:47:06 BST 10 55.4200 XLON 786151493380182 14/06/2023 15:47:06 BST 84 55.4400 XLON 786151493380180 14/06/2023 15:47:14 BST 10 55.4200 XLON 786151493380210 14/06/2023 15:47:55 BST 50 55.4200 XLON 786151493380297 14/06/2023 15:48:18 BST 25 55.4200 XLON 786151493380359 14/06/2023 15:48:18 BST 50 55.4200 XLON 786151493380360 14/06/2023 15:48:18 BST 94 55.4200 XLON 786151493380361 14/06/2023 15:48:18 BST 140 55.4200 XLON 786151493380353 14/06/2023 15:48:18 BST 170 55.4200 XLON 786151493380354 14/06/2023 15:48:25 BST 26 55.3600 XLON 786151493380366 14/06/2023 15:48:25 BST 68 55.3600 XLON 786151493380367 14/06/2023 15:49:52 BST 38 55.3800 XLON 786151493380545 14/06/2023 15:49:52 BST 236 55.3800 XLON 786151493380544 14/06/2023 15:50:36 BST 47 55.3400 XLON 786151493380612 14/06/2023 15:50:58 BST 1 55.3400 XLON 786151493380673 14/06/2023 15:50:58 BST 110 55.3400 XLON 786151493380674 14/06/2023 15:51:08 BST 30 55.3600 XLON 786151493380711 14/06/2023 15:51:08 BST 66 55.3600 XLON 786151493380712 14/06/2023 15:51:20 BST 8 55.3600 XLON 786151493380735 14/06/2023 15:51:20 BST 26 55.3600 XLON 786151493380736 14/06/2023 15:51:25 BST 351 55.3400 XLON 786151493380753 14/06/2023 15:53:58 BST 23 55.3400 XLON 786151493381051 14/06/2023 15:53:58 BST 81 55.3400 XLON 786151493381049 14/06/2023 15:53:58 BST 158 55.3400 XLON 786151493381050 14/06/2023 15:54:08 BST 60 55.3400 XLON 786151493381077 14/06/2023 15:54:08 BST 60 55.3400 XLON 786151493381078 14/06/2023 15:54:08 BST 60 55.3400 XLON 786151493381079 14/06/2023 15:54:08 BST 60 55.3400 XLON 786151493381080 14/06/2023 15:54:08 BST 60 55.3400 XLON 786151493381081 14/06/2023 15:54:08 BST 94 55.3400 XLON 786151493381082 14/06/2023 15:54:18 BST 296 55.3200 XLON 786151493381109 14/06/2023 15:55:41 BST 35 55.3000 XLON 786151493381270 14/06/2023 15:55:41 BST 42 55.3000 XLON 786151493381269 14/06/2023 15:55:56 BST 21 55.3000 XLON 786151493381313 14/06/2023 15:55:56 BST 55 55.3000 XLON 786151493381314 14/06/2023 15:56:11 BST 77 55.3000 XLON 786151493381361 14/06/2023 15:56:20 BST 33 55.3000 XLON 786151493381373 14/06/2023 15:56:20 BST 42 55.3000 XLON 786151493381374 14/06/2023 15:56:35 BST 26 55.3000 XLON 786151493381428 14/06/2023 15:56:35 BST 51 55.3000 XLON 786151493381427 14/06/2023 15:56:50 BST 33 55.3000 XLON 786151493381459 14/06/2023 15:56:50 BST 44 55.3000 XLON 786151493381460 14/06/2023 15:57:31 BST 48 55.3000 XLON 786151493381556 14/06/2023 15:58:06 BST 10 55.3200 XLON 786151493381615 14/06/2023 15:58:06 BST 13 55.3200 XLON 786151493381617 14/06/2023 15:58:06 BST 47 55.3200 XLON 786151493381616 14/06/2023 15:58:06 BST 90 55.3200 XLON 786151493381613 14/06/2023 15:58:06 BST 103 55.3200 XLON 786151493381614 14/06/2023 15:58:20 BST 33 55.3200 XLON 786151493381653 14/06/2023 15:58:20 BST 44 55.3200 XLON 786151493381654 14/06/2023 15:58:45 BST 67 55.3000 XLON 786151493381712 14/06/2023 15:59:31 BST 224 55.3800 XLON 786151493381820 14/06/2023 15:59:39 BST 79 55.3800 XLON 786151493381843 14/06/2023 15:59:49 BST 9 55.3800 XLON 786151493381868 14/06/2023 15:59:49 BST 83 55.3800 XLON 786151493381867 14/06/2023 15:59:59 BST 14 55.3800 XLON 786151493381890 14/06/2023 15:59:59 BST 33 55.3800 XLON 786151493381891 14/06/2023 15:59:59 BST 33 55.3800 XLON 786151493381892 14/06/2023 16:00:09 BST 3 55.3800 XLON 786151493381924 14/06/2023 16:00:09 BST 39 55.3800 XLON 786151493381925 14/06/2023 16:00:23 BST 39 55.3800 XLON 786151493381974 14/06/2023 16:00:23 BST 55 55.3800 XLON 786151493381975 14/06/2023 16:00:32 BST 77 55.3800 XLON 786151493381995 14/06/2023 16:00:46 BST 79 55.3800 XLON 786151493382015 14/06/2023 16:01:00 BST 79 55.3800 XLON 786151493382041 14/06/2023 16:01:13 BST 78 55.3800 XLON 786151493382102 14/06/2023 16:01:28 BST 39 55.3800 XLON 786151493382128 14/06/2023 16:01:28 BST 40 55.3800 XLON 786151493382129 14/06/2023 16:01:43 BST 3 55.3800 XLON 786151493382148 14/06/2023 16:01:43 BST 17 55.3800 XLON 786151493382147 14/06/2023 16:01:43 BST 59 55.3800 XLON 786151493382149 14/06/2023 16:01:58 BST 21 55.3800 XLON 786151493382198 14/06/2023 16:01:58 BST 27 55.3800 XLON 786151493382200 14/06/2023 16:01:58 BST 31 55.3800 XLON 786151493382199 14/06/2023 16:02:13 BST 23 55.3800 XLON 786151493382245 14/06/2023 16:02:13 BST 56 55.3800 XLON 786151493382244 14/06/2023 16:02:32 BST 5 55.3800 XLON 786151493382256 14/06/2023 16:02:37 BST 17 55.4000 XLON 786151493382270 14/06/2023 16:02:37 BST 38 55.4000 XLON 786151493382268 14/06/2023 16:02:37 BST 85 55.4000 XLON 786151493382269 14/06/2023 16:02:54 BST 86 55.4000 XLON 786151493382292 14/06/2023 16:03:05 BST 78 55.4000 XLON 786151493382324 14/06/2023 16:03:20 BST 28 55.4000 XLON 786151493382348 14/06/2023 16:03:20 BST 35 55.4000 XLON 786151493382349 14/06/2023 16:03:32 BST 76 55.4000 XLON 786151493382380 14/06/2023 16:03:47 BST 35 55.4000 XLON 786151493382435 14/06/2023 16:03:47 BST 44 55.4000 XLON 786151493382434 14/06/2023 16:04:02 BST 79 55.4000 XLON 786151493382491 14/06/2023 16:04:17 BST 79 55.4000 XLON 786151493382514 14/06/2023 16:04:32 BST 76 55.4000 XLON 786151493382550 14/06/2023 16:04:47 BST 79 55.4000 XLON 786151493382590 14/06/2023 16:05:01 BST 32 55.4000 XLON 786151493382605 14/06/2023 16:05:01 BST 48 55.4000 XLON 786151493382606 14/06/2023 16:05:12 BST 36 55.4000 XLON 786151493382679 14/06/2023 16:05:12 BST 40 55.4000 XLON 786151493382678 14/06/2023 16:05:23 BST 76 55.4000 XLON 786151493382723 14/06/2023 16:05:34 BST 9 55.4000 XLON 786151493382732 14/06/2023 16:05:34 BST 66 55.4000 XLON 786151493382733 14/06/2023 16:05:45 BST 33 55.4000 XLON 786151493382749 14/06/2023 16:05:45 BST 43 55.4000 XLON 786151493382750 14/06/2023 16:05:56 BST 12 55.4000 XLON 786151493382758 14/06/2023 16:05:56 BST 64 55.4000 XLON 786151493382759 14/06/2023 16:06:07 BST 29 55.4000 XLON 786151493382790 14/06/2023 16:06:07 BST 47 55.4000 XLON 786151493382789 14/06/2023 16:06:18 BST 3 55.4000 XLON 786151493382813 14/06/2023 16:06:18 BST 34 55.4000 XLON 786151493382811 14/06/2023 16:06:18 BST 39 55.4000 XLON 786151493382812 14/06/2023 16:06:29 BST 29 55.4000 XLON 786151493382845 14/06/2023 16:06:29 BST 47 55.4000 XLON 786151493382844 14/06/2023 16:06:40 BST 27 55.4000 XLON 786151493382890 14/06/2023 16:06:40 BST 49 55.4000 XLON 786151493382889 14/06/2023 16:06:51 BST 25 55.4000 XLON 786151493382905 14/06/2023 16:06:51 BST 51 55.4000 XLON 786151493382904 14/06/2023 16:06:56 BST 39 55.4000 XLON 786151493382916 14/06/2023 16:07:03 BST 13 55.4000 XLON 786151493382919 14/06/2023 16:07:05 BST 32 55.4000 XLON 786151493382921 14/06/2023 16:07:10 BST 59 55.4000 XLON 786151493382931 14/06/2023 16:08:37 BST 30 55.4800 XLON 786151493383156 14/06/2023 16:08:37 BST 261 55.4800 XLON 786151493383155 14/06/2023 16:08:41 BST 2 55.4800 XLON 786151493383162 14/06/2023 16:08:41 BST 4 55.4800 XLON 786151493383164 14/06/2023 16:08:41 BST 7 55.4800 XLON 786151493383163 14/06/2023 16:08:52 BST 2 55.4800 XLON 786151493383178 14/06/2023 16:08:55 BST 5 55.4800 XLON 786151493383184 14/06/2023 16:08:55 BST 32 55.4800 XLON 786151493383185 14/06/2023 16:08:58 BST 43 55.4800 XLON 786151493383190 14/06/2023 16:08:58 BST 52 55.4800 XLON 786151493383191 14/06/2023 16:09:10 BST 3 55.4800 XLON 786151493383219 14/06/2023 16:09:10 BST 141 55.4800 XLON 786151493383220 14/06/2023 16:09:19 BST 110 55.4800 XLON 786151493383234 14/06/2023 16:09:24 BST 30 55.4800 XLON 786151493383242 14/06/2023 16:09:31 BST 10 55.4800 XLON 786151493383253 14/06/2023 16:09:36 BST 10 55.4800 XLON 786151493383267 14/06/2023 16:09:36 BST 110 55.4800 XLON 786151493383268 14/06/2023 16:09:41 BST 12 55.4800 XLON 786151493383279 14/06/2023 16:09:41 BST 42 55.4800 XLON 786151493383278 14/06/2023 16:09:46 BST 10 55.4800 XLON 786151493383295 14/06/2023 16:09:50 BST 10 55.4800 XLON 786151493383311 14/06/2023 16:09:56 BST 10 55.4800 XLON 786151493383316 14/06/2023 16:10:03 BST 11 55.4800 XLON 786151493383343 14/06/2023 16:10:09 BST 53 55.4800 XLON 786151493383350 14/06/2023 16:10:09 BST 139 55.4800 XLON 786151493383349 14/06/2023 16:10:14 BST 39 55.4800 XLON 786151493383373 14/06/2023 16:10:20 BST 5 55.4800 XLON 786151493383384 14/06/2023 16:10:20 BST 59 55.4800 XLON 786151493383385 14/06/2023 16:10:27 BST 6 55.4800 XLON 786151493383413 14/06/2023 16:10:30 BST 12 55.4800 XLON 786151493383416 14/06/2023 16:10:36 BST 11 55.4800 XLON 786151493383417 14/06/2023 16:10:41 BST 44 55.4800 XLON 786151493383433 14/06/2023 16:10:46 BST 10 55.4800 XLON 786151493383457 14/06/2023 16:10:51 BST 11 55.4800 XLON 786151493383459 14/06/2023 16:10:56 BST 55 55.4800 XLON 786151493383472 14/06/2023 16:11:01 BST 10 55.4800 XLON 786151493383489 14/06/2023 16:11:01 BST 41 55.4800 XLON 786151493383490 14/06/2023 16:11:06 BST 11 55.4800 XLON 786151493383510 14/06/2023 16:11:09 BST 33 55.4800 XLON 786151493383514 14/06/2023 16:11:12 BST 10 55.4800 XLON 786151493383525 14/06/2023 16:11:16 BST 100 55.5000 XLON 786151493383559 14/06/2023 16:11:16 BST 103 55.5000 XLON 786151493383560 14/06/2023 16:11:21 BST 57 55.5000 XLON 786151493383575 14/06/2023 16:11:25 BST 10 55.5000 XLON 786151493383607 14/06/2023 16:11:27 BST 75 55.5000 XLON 786151493383628 14/06/2023 16:11:37 BST 79 55.5000 XLON 786151493383685 14/06/2023 16:11:48 BST 20 55.5000 XLON 786151493383719 14/06/2023 16:11:48 BST 60 55.5000 XLON 786151493383718 14/06/2023 16:12:16 BST 82 55.5000 XLON 786151493383781 14/06/2023 16:12:27 BST 79 55.5000 XLON 786151493383823 14/06/2023 16:12:59 BST 12 55.5000 XLON 786151493383916 14/06/2023 16:12:59 BST 72 55.5000 XLON 786151493383915 14/06/2023 16:12:59 BST 110 55.5000 XLON 786151493383914 14/06/2023 16:13:32 BST 42 55.5000 XLON 786151493384011 14/06/2023 16:13:32 BST 78 55.5000 XLON 786151493384012 14/06/2023 16:13:48 BST 5 55.5000 XLON 786151493384044 14/06/2023 16:13:54 BST 46 55.5000 XLON 786151493384062 14/06/2023 16:13:57 BST 53 55.5000 XLON 786151493384066 14/06/2023 16:14:03 BST 4 55.5000 XLON 786151493384089 14/06/2023 16:14:19 BST 90 55.4800 XLON 786151493384175 14/06/2023 16:14:19 BST 275 55.4800 XLON 786151493384174 14/06/2023 16:14:49 BST 286 55.5000 XLON 786151493384284 14/06/2023 16:14:54 BST 217 55.5000 XLON 786151493384301 14/06/2023 16:15:05 BST 86 55.4800 XLON 786151493384330 14/06/2023 16:15:55 BST 79 55.5000 XLON 786151493384498 14/06/2023 16:16:06 BST 81 55.5000 XLON 786151493384541 14/06/2023 16:16:17 BST 80 55.5000 XLON 786151493384577 14/06/2023 16:16:24 BST 3 55.5000 XLON 786151493384590 14/06/2023 16:16:24 BST 79 55.5000 XLON 786151493384589 14/06/2023 16:16:35 BST 10 55.5000 XLON 786151493384611 14/06/2023 16:16:35 BST 30 55.5000 XLON 786151493384610 14/06/2023 16:16:35 BST 40 55.5000 XLON 786151493384612 14/06/2023 16:16:46 BST 11 55.5000 XLON 786151493384648 14/06/2023 16:16:46 BST 69 55.5000 XLON 786151493384647 14/06/2023 16:16:57 BST 75 55.5000 XLON 786151493384657 14/06/2023 16:17:08 BST 39 55.5000 XLON 786151493384674 14/06/2023 16:17:08 BST 41 55.5000 XLON 786151493384675 14/06/2023 16:17:19 BST 9 55.5000 XLON 786151493384687 14/06/2023 16:17:19 BST 23 55.5000 XLON 786151493384688 14/06/2023 16:17:19 BST 48 55.5000 XLON 786151493384686 14/06/2023 16:17:26 BST 275 55.4800 XLON 786151493384702 14/06/2023 16:17:27 BST 16 55.4800 XLON 786151493384705 14/06/2023 16:17:27 BST 80 55.4800 XLON 786151493384704 14/06/2023 16:18:07 BST 2 55.4400 XLON 786151493384963 14/06/2023 16:18:07 BST 20 55.4400 XLON 786151493384965 14/06/2023 16:18:07 BST 60 55.4400 XLON 786151493384964 14/06/2023 16:18:33 BST 7 55.4400 XLON 786151493385032 14/06/2023 16:18:33 BST 24 55.4400 XLON 786151493385031 14/06/2023 16:18:33 BST 44 55.4400 XLON 786151493385030 14/06/2023 16:18:46 BST 2 55.4400 XLON 786151493385074 14/06/2023 16:18:46 BST 91 55.4400 XLON 786151493385075 14/06/2023 16:18:55 BST 33 55.4400 XLON 786151493385087 14/06/2023 16:18:55 BST 44 55.4400 XLON 786151493385088 14/06/2023 16:19:06 BST 39 55.4400 XLON 786151493385130 14/06/2023 16:19:06 BST 42 55.4400 XLON 786151493385129 14/06/2023 16:19:17 BST 80 55.4400 XLON 786151493385179 14/06/2023 16:19:28 BST 80 55.4400 XLON 786151493385228 14/06/2023 16:19:39 BST 80 55.4400 XLON 786151493385254 14/06/2023 16:19:50 BST 80 55.4400 XLON 786151493385300 14/06/2023 16:20:01 BST 238 55.4200 XLON 786151493385378 14/06/2023 16:20:01 BST 81 55.4400 XLON 786151493385376 14/06/2023 16:20:02 BST 91 55.4000 XLON 786151493385381 14/06/2023 16:20:30 BST 193 55.3400 XLON 786151493385593 14/06/2023 16:21:09 BST 102 55.3800 XLON 786151493385827 14/06/2023 16:21:34 BST 30 55.3600 XLON 786151493385991 14/06/2023 16:21:34 BST 210 55.3600 XLON 786151493385990 14/06/2023 16:22:12 BST 80 55.4000 XLON 786151493386277 14/06/2023 16:22:24 BST 22 55.4000 XLON 786151493386329 14/06/2023 16:22:24 BST 60 55.4000 XLON 786151493386328 14/06/2023 16:22:34 BST 15 55.4000 XLON 786151493386391 14/06/2023 16:22:34 BST 27 55.4000 XLON 786151493386389 14/06/2023 16:22:34 BST 33 55.4000 XLON 786151493386390 14/06/2023 16:22:44 BST 16 55.4000 XLON 786151493386455 14/06/2023 16:22:44 BST 16 55.4000 XLON 786151493386457 14/06/2023 16:22:44 BST 44 55.4000 XLON 786151493386456 14/06/2023 16:22:54 BST 75 55.4000 XLON 786151493386486 14/06/2023 16:23:01 BST 12 55.4000 XLON 786151493386544 14/06/2023 16:23:01 BST 66 55.4000 XLON 786151493386545 14/06/2023 16:23:11 BST 15 55.4000 XLON 786151493386570 14/06/2023 16:23:11 BST 61 55.4000 XLON 786151493386569 14/06/2023 16:23:21 BST 33 55.4000 XLON 786151493386603 14/06/2023 16:23:21 BST 42 55.4000 XLON 786151493386602 14/06/2023 16:23:31 BST 8 55.4000 XLON 786151493386632 14/06/2023 16:23:31 BST 13 55.4000 XLON 786151493386634 14/06/2023 16:23:31 BST 54 55.4000 XLON 786151493386633 14/06/2023 16:23:41 BST 5 55.4000 XLON 786151493386670 14/06/2023 16:23:41 BST 71 55.4000 XLON 786151493386671 14/06/2023 16:23:51 BST 29 55.4000 XLON 786151493386689 14/06/2023 16:23:51 BST 46 55.4000 XLON 786151493386690 14/06/2023 16:24:01 BST 75 55.4000 XLON 786151493386805 14/06/2023 16:24:07 BST 1 55.4000 XLON 786151493386816 14/06/2023 16:24:07 BST 11 55.4000 XLON 786151493386814 14/06/2023 16:24:07 BST 32 55.4000 XLON 786151493386815 14/06/2023 16:24:07 BST 34 55.4000 XLON 786151493386817 14/06/2023 16:24:09 BST 11 55.4000 XLON 786151493386821 14/06/2023 16:24:09 BST 104 55.4000 XLON 786151493386822 14/06/2023 16:25:51 BST 11 55.4200 XLON 786151493387157 14/06/2023 16:25:51 BST 33 55.4200 XLON 786151493387159 14/06/2023 16:25:51 BST 41 55.4200 XLON 786151493387160 14/06/2023 16:25:51 BST 68 55.4200 XLON 786151493387158 14/06/2023 16:25:51 BST 83 55.4200 XLON 786151493387156 14/06/2023 16:25:51 BST 99 55.4200 XLON 786151493387155 14/06/2023 16:25:54 BST 24 55.4200 XLON 786151493387183 14/06/2023 16:25:55 BST 2 55.4200 XLON 786151493387185 14/06/2023 16:25:55 BST 10 55.4200 XLON 786151493387187 14/06/2023 16:25:55 BST 106 55.4200 XLON 786151493387186 14/06/2023 16:26:00 BST 11 55.4200 XLON 786151493387207 14/06/2023 16:26:01 BST 5 55.4200 XLON 786151493387211 14/06/2023 16:26:01 BST 6 55.4200 XLON 786151493387212 14/06/2023 16:26:03 BST 54 55.4200 XLON 786151493387222 14/06/2023 16:26:03 BST 77 55.4200 XLON 786151493387221 14/06/2023 16:26:03 BST 79 55.4200 XLON 786151493387220 14/06/2023 16:26:13 BST 76 55.4200 XLON 786151493387262 14/06/2023 16:26:15 BST 25 55.4000 XLON 786151493387265 14/06/2023 16:26:31 BST 19 55.4000 XLON 786151493387305 14/06/2023 16:28:01 BST 16 55.4000 XLON 786151493387610 14/06/2023 16:28:11 BST 16 55.4000 XLON 786151493387661 14/06/2023 16:28:31 BST 16 55.4000 XLON 786151493387730 14/06/2023 16:28:41 BST 16 55.4000 XLON 786151493387750 14/06/2023 16:28:51 BST 16 55.4000 XLON 786151493387771 14/06/2023 16:29:01 BST 12 55.4200 XLON 786151493387812 14/06/2023 16:29:09 BST 136 55.4400 XLON 786151493387851 14/06/2023 16:29:09 BST 169 55.4400 XLON 786151493387850 14/06/2023 16:29:12 BST 355 55.4400 XLON 786151493387856 14/06/2023 16:29:13 BST 4 55.4400 XLON 786151493387865 14/06/2023 16:29:13 BST 6 55.4400 XLON 786151493387858 14/06/2023 16:29:13 BST 13 55.4400 XLON 786151493387867 14/06/2023 16:29:13 BST 22 55.4400 XLON 786151493387863 14/06/2023 16:29:13 BST 31 55.4400 XLON 786151493387859 14/06/2023 16:29:13 BST 35 55.4400 XLON 786151493387866 14/06/2023 16:29:13 BST 39 55.4400 XLON 786151493387864 14/06/2023 16:29:13 BST 48 55.4400 XLON 786151493387861 14/06/2023 16:29:13 BST 51 55.4400 XLON 786151493387869 14/06/2023 16:29:13 BST 61 55.4400 XLON 786151493387860 14/06/2023 16:29:13 BST 61 55.4400 XLON 786151493387862 14/06/2023 16:29:13 BST 81 55.4400 XLON 786151493387868 14/06/2023 16:29:13 BST 90 55.4400 XLON 786151493387857 14/06/2023 16:29:26 BST 55 55.4200 XLON 786151493387923 14/06/2023 16:29:26 BST 55 55.4200 XLON 786151493387924 14/06/2023 16:29:26 BST 88 55.4200 XLON 786151493387925 14/06/2023 16:29:36 BST 114 55.4200 XLON 786151493387999 14/06/2023 16:29:46 BST 30 55.4200 XLON 786151493388061

