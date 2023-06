DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte ankündigen. Nahezu alle der 45 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Einlagensatz auf 3,50 (zuvor: 3,25) Prozent steigen wird. Analysten erwarten ferner, dass die EZB über weitere Zinsschritte entsprechend ihrer Reaktionsfunktion entscheiden, und überdies die Wiederanlage von Tilgungsbeträgen fällig gewordener Anleihen aus dem APP-Programm im Juli beenden wird. Die Wiederanlage unter dem PEPP-Programm (mindestens bis Ende 2024) dürfte bestätigt werden. Mit expliziten Maßnahmen zur Sicherung der Liquiditätsversorgung nach Fälligwerden eines TLTRO-Geschäfts über 477 Milliarden Euro am Monatsende wird nicht gerechnet.

TAGESTHEMA II

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet konstant gelassen. Nach zehn Zinserhöhungen in Folge beschloss das Federal Open Market Committee (FOMC) bei der aktuellen Sitzung, den Schlüsselzins in der Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent zu belassen. Die Zinsentscheidung fiel einstimmig. Die geldpolitischen Zügel könnten aber dieses Jahr weiter angezogen werden, denn die Notenbanker signalisierten, dass sie zu einer Zinserhöhung im nächsten Monat neigen, falls sich die Wirtschaft und die Inflation nicht stärker abkühlen. Die meisten Ratsmitglieder rechnen in den neuen Projektionen mit zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr. Sie erhöhten auch ihre Wachstums- und Inflationserwartungen. Und sie korrigierten ihre Schätzungen für den Anstieg der Arbeitslosenquote in diesem Jahr nach unten. Die aktuelle Zinsentscheidung deutet darauf hin, dass die Fed zwar immer noch durch die hohe Inflation beunruhigt ist, sie aber ihre Taktik ändert, um das Risiko von zu hohen oder zu schnellen Zinserhöhungen besser in den Griff zu bekommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Hugo Boss AG, Investorentag (08:00 PK)

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q

10:00 DE/Aumann AG, HV

10:00 DE/Brenntag SE, HV

10:00 DE/Deutsche Wohnen SE, HV

10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV

10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), HV

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn und EVG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6.)

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Cancom 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 4,00% zuvor: 3,75% Einlagensatz PROGNOSE: 3,50% zuvor: 3,25% - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: -16,0 zuvor: -31,8 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 261.000 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: -14,8 zuvor: -10,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,6% zuvor: 79,7% 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.294,00 +0,0% E-Mini-Future S&P-500 4.374,75 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 15.013,75 +0,0% Nikkei-225 33.617,65 +0,3% Schanghai-Composite 3.233,83 +0,1% Hang-Seng-Index 19.596,71 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 132,99 -16 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 16.310,79 +0,5% DAX-Future 16.293,00 +0,3% XDAX 16.286,77 +0,3% MDAX 27.557,19 +0,3% TecDAX 3.251,99 +0,1% EuroStoxx50 4.375,98 +0,7% Stoxx50 4.002,28 +0,3% Dow-Jones 33.979,33 -0,7% S&P-500-Index 4.372,59 +0,1% Nasdaq-Comp. 13.626,48 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,15 -21

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Der DAX dürfte nur knapp unter dem neuen Allzeithoch von 16.336 Punkten in den Tag starten. "Die Märkte stecken die Zinsprojektionen der US-Notenbank erstaunlich gut weg", so ein Marktteilnehmer. Nach der uneinheitlichen Schlusstendenz am US-Markt ziehen die Kurse in Asien überwiegend an. Die Fed hat zwar wie erhofft eine Zinspause eingelegt, gleichzeitig aber 2 weitere Zinserhöhungen für dieses Jahr signalisiert. "Damit kommt es nun erst einmal weiter auf die Daten an", so der Marktteilnehmer. Und hier bestehe durchaus die Hoffnung, dass die Inflation schneller sinke als von der Fed erwartet, und der Zinserhöhungstrend damit schneller an sein Ende komme. Am Markt war vor der Fed-Sitzung lediglich mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet worden. Im Blick steht nun die Sitzung der EZB. Hier gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte als fest eingepreist, ein weiterer Schritt im Juli ebenfalls. Daneben stehen auch bei der EZB die neuen Prognosen zu Inflation und Wachstum im Blick.

Rückblick: Anleger gingen optimistisch in die geldpolitische Entscheidung der Fed am Abend. Eine Zinspause wurde an den Märkten fest eingepreist und stützte daher. Im Blick stand der geldpolitische Ausblick der Fed - mit entsprechendem Enttäuschungspotenziel. Casino sprangen um 21 Prozent an. Den französischen Einzelhändler stützte das Angebot einer Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro durch ein Konsortium von Investoren. Für seinen Großaktionär Rallye Groupe ging es sogar 39,2 Prozent höher. Vodafone stiegen um 0,6 Prozent. Der Telekomkonzern hat mit CK Hutchison eine Vereinbarung geschlossen, die jeweiligen britischen Telekommunikationsgeschäfte in einem von Vodafone dominierten Gemeinschaftsunternehmen zusammenzuführen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Wacker Neuson machten einen Satz von 8,5 Prozent. Die Titel stiegen dank eines optimistischen Ausblicks. Zalando erholten sich weiter in einer technischen Erholungsbewegung und gewannen 4,2 Prozent. Für Vonovia ging es 3,6 Prozent nach oben; eine Zinspause durch die Fed wären positive Nachrichten für den angeschlagenen Immobiliensektor. LEG Immobilien gewannen 3,7 Prozent. K+S fielen hingegen um 4,7 Prozent. Das Unternehmen dürfte wegen zusätzlichen Preisdrucks bei Kalidünger die Finanzziele verfehlen. Fraport stiegen um 2,5 Prozent. Die Nach-Corona-Erholung am Frankfurter Flughafen setzte sich fort.

XETRA-NACHBÖRSE

Knapp behauptet hat sich der Gesamtmarkt im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch präsentiert. Der XDAX litt etwas unter als falkenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank im Gefolge ihrer Zinsentscheidung. Bei den Einzelwerten gab es keine auffallenden Bewegungen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Wechselhaft haben die Märkte auf die Aussagen der US-Notenbank im Anschluss an ihre Zinsentscheidung reagiert. Zunächst wurden sie "falkenhaft" gelesen. Aktien und Anleihen gaben nach, während der Dollar zulegte. Dann wurden diese Bewegungen während der Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell abgemildert, vor allem am Aktienmarkt. Nachdem der Leitzins wie erwartet unverändert blieb, signalisierte die Fed, dass noch Zinserhöhungen in diesem Jahr möglich seien; die Mehrheit des Offenmarktausschusses erwartet zwei weitere Erhöhungen in diesem Jahr. Unter den Einzelaktien brachen UnitedHealth Group um 6,4 Prozent ein. Der Krankenversicherungsunternehmen sieht höhere Kosten auf sich zurollen, weil Senioren, die während der Pandemie Behandlungen zurückgestellt hätten, diese nun nachholten. Der Kurs von Microvision rutschte um knapp 28 Prozent ab. Der Entwickler von Laserstrahl-Scannertechnologie will sich über die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 75 Millionen US-Dollar frisches Kapital beschaffen. Auch Kura Oncology hat ein öffentliches Angebot von 100 Millionen Dollar an Stammaktien oder vorfinanzierten Optionsscheinen aufgelegt. Die Titel gaben 9,8 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,69 +0,9 4,68 26,8 5 Jahre 4,00 +0,7 4,00 0,3 7 Jahre 3,91 -1,5 3,92 -6,2 10 Jahre 3,80 -2,9 3,83 -8,3 30 Jahre 3,88 -4,6 3,93 -8,9

Am Rentenmarkt gerieten die Notierungen nach den Fed-Aussagen vor allem am kurzen Ende unter Druck. Am langen Ende sie auf Tagesbasis im Plus, aber weniger als vor den kommentierenden Bemerkungen. Die Zehnjahresrendite verlor 2,9 Basispunkte auf 3,80 Prozent.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0810 -0,2% 1,0832 1,0850 +1,0% EUR/JPY 152,79 +0,7% 151,72 151,18 +8,9% EUR/CHF 0,9774 +0,2% 0,9759 0,9739 -1,3% EUR/GBP 0,8553 -0,0% 0,8555 0,8547 -3,4% USD/JPY 141,36 +0,9% 140,06 139,34 +7,8% GBP/USD 1,2639 -0,2% 1,2663 1,2694 +4,5% USD/CNH 7,1702 -0,1% 7,1742 7,1525 +3,5% Bitcoin BTC/USD 24.974,88 -0,5% 25.112,52 25.970,06 +50,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab auf Tagesbasis nach, verminderte aber seine Verluste im Gefolge der Fed-Äußerungen. Der Dollarindex verlor 0,3 Prozent. Der Euro stand im späten Geschäft bei 1,0826 Dollar nach 1,0860 Dollar vor dem Kommentar der US-Notenbank. Die Gewinne des Euro auf Tagesbasis hingen auch mit der Annahme einer Zinserhöhung durch die EZB am Donnerstag zusammen. Im asiatischen Handel am Donnerstag erholt sich der Dollar weiter. Für den Dollar-Index geht es um 0,4 Prozent nach oben.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,35 68,27 +0,1% +0,08 -14,4% Brent/ICE 73,05 73,2 -0,2% -0,15 -12,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise tendierten leichter und gaben damit zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab. Anlass waren wöchentliche Lagerbestandsdaten, die einen deutlichen Aufbau bei Rohöl und Benzin verzeichnet haben. Aber auch die Hinweise der Fed auf weitere Zinserhöhungen drückten die Preise. Zunächst hatte noch die Spekulation auf umfangreiche Wirtschaftsstimuli in China gestützt mit dem damit einhergehenden Nachfrageschub. Eine zweischneidige Einschätzung gab die Internationale Energieagentur (IEA) ab: Sie rechnet einerseits mit einer Zunahme der weltweiten Ölnachfrage bis 2028. Andererseits werde sich das Nachfragewachstum stark verlangsamen, und bei der Nutzung für Transportzwecke dürfte die Nachfrage ab 2026 sogar sinken, so die IEA in ihrem Jahresbericht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,45 1.943,45 -0,5% -9,00 +6,1% Silber (Spot) 23,50 23,98 -2,0% -0,47 -1,9% Platin (Spot) 972,83 980,00 -0,7% -7,18 -8,9% Kupfer-Future 3,82 3,87 -1,4% -0,05 0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach einem wechselhaften Verlauf wenig verändert. Am Donnerstag fällt Goldpreis auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. Damit kann er nicht von der Zinspause der Fed profitieren, sondern leidet etwas unter dem hawkischen Ausblick auf 2 weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr. Sollte die Feinunze unter das Mai-Tief von 1.932 Dollar rutschen, würde sich die technische Lage weiter eintrüben, heißt es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank hat die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) auf 2,65 Prozent von 2,75 Prozent gesenkt. Der Schritt war angesichts der sich verlangsamenden Wirtschaftsentwicklung des Landes erwartet worden, nachdem die People's Bank of China (PBoC) in dieser Woche bereits den siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,9 Prozent gesenkt hatte.

KONJUNKTUR CHINA

Das Wachstum des chinesischen Konsums und der Industrieproduktion hat sich im Mai abgekühlt, was darauf hindeutet, dass die wirtschaftliche Erholung an Schwung verliert. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den chinesischen Konsum, stiegen im Mai um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 18,4 Prozent im April, so das Nationale Amt für Statistik. Das Ergebnis verfehlte das von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartete Wachstum von 13,1 Prozent. Auf Monatsbasis stiegen die Einzelhandelsumsätze im Mai gegenüber April um 0,42 Prozent. Die Industrieproduktion stieg im Mai um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, das ist ein Rückgang gegenüber dem April (5,6 Prozent) und entspricht dem von den befragten Ökonomen erwarteten Wachstum von 3,5 Prozent. Die Anlageinvestitionen kletterten im Zeitraum Januar bis Mai um 4,0 Prozent und damit langsamer als der Anstieg von 4,7 Prozent in den ersten vier Monaten und langsamer als die von Ökonomen erwarteten 4,4 Prozent.

HEIZUNGSGESETZ

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet, dass es innerhalb der Ampel-Koalition in den kommenden Wochen noch weiteren Diskussionsbedarf zu den konkreten Details des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geben wird, bevor das Gesetz vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.