Am heutigen Donnerstag rückt die Geldpolitik im Euroraum in den Mittelpunkt. In Frankfurt entscheidet die EZB am Nachmittag über ihre Leitzinsen.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstagmorgen knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0817 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Das USD/CHF-Paar bewegt sich unterdessen mit 0,9036 weiterhin oberhalb der 0,90er Marke, die es am Vorabend nach dem US-Zinsentscheid passiert hatte. Der Euro hat seit dem Vorabend ebenfalls...

