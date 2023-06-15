Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 15.06.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 690 internationalen Medien
NuGen Medical und der “Faktor-100-Partner” für UK, Frankreich und Spanien!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CN9S | ISIN: IE00BLRPRR04 | Ticker-Symbol: WRLD
Tradegate
15.06.23
09:08 Uhr
4,450 Euro
-0,018
-0,40 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,4394,45009:32
4,4324,45409:32
PR Newswire
15.06.2023 | 08:12
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 15

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.936600 USDIE00BJXRZJ4014 June 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.697100 USDIE00BJXRZ27314 June 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.242800 USDIE00BLRPQH3114 June 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.889400 USDIE00BLRPQJ5414 June 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.787800 USDIE00BLRPRR0414 June 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.305800 USDIE00BLRPRQ9614 June 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.213700 USDIE000HJV1VH314 June 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.805900 USDIE000QRNAC6614 June 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.223000 USDIE000RMSPY3914 June 2023

Das sind die KI-Gewinner
Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist!
Hier klicken
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.