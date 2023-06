SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Stellungnahme von SoftwareOne zum Angebot von Bain Capital



15.06.2023 / 08:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Stellungnahme von SoftwareOne zum Angebot von Bain Capital Stans, Schweiz, 15. Juni 2023 - Der Verwaltungsrat (der "Verwaltungsrat") der SoftwareOne Holding AG ("SoftwareOne" oder die "Gesellschaft"), einem führenden globalen Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, bestätigt, dass er ein indikatives, unaufgefordertes und unverbindliches Angebot von Bain Capital für den Erwerb von 100% der Gesellschaft zu CHF 18.50 pro Aktie erhalten hat, das verschiedenen Bedingungen unterliegt. Der Verwaltungsrat bestätigt auch, dass das indikative Angebot von Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli unterstützt wird, die zusammen rund 29% des Aktienkapitals der Gesellschaft halten (zusammen mit Bain Capital die "Anbieter"). Der Verwaltungsrat, ohne Daniel von Stockar, der im Zusammenhang mit dem indikativen Angebot in den Ausstand getreten ist, hat das Angebot mit Unterstützung seiner Rechts- und Finanzberater sorgfältig geprüft und ist einstimmig der Meinung, dass das Angebot die Gesellschaft wesentlich unterbewertet und nicht ausreichend begründet ist. Infolgedessen ist der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass der Vorschlag nicht im besten Interesse des Unternehmens und der Mehrheit seiner Aktionäre ist. Zu Beginn dieses Jahres hat der Verwaltungsrat einstimmig Brian Duffy zum neuen CEO ernannt und die Aktionäre haben Adam Warby zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Dies, um das Unternehmen in eine neue Phase des Wachstums und der operativen Exzellenz zu führen und die zukünftige Schaffung von Aktionärswert voranzutreiben. Der Verwaltungsrat ist von den bisher erzielten Fortschritten überzeugt und ist der Meinung, dass das Angebot die aktuelle und zukünftige Bewertung des Unternehmens deutlich unterbietet. SoftwareOne konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf die Umsetzung seiner Strategie und die erfolgreiche Durchführung seines Operational-Excellence-Programms. Damit sollen das Wachstum beschleunigt und die Effizienz im gesamten Unternehmen gesteigert werden. Dies wird Re-Investitionen in strategische Wachstumsbereiche ermöglichen, mit dem Ziel, profitables Wachstum und langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen. KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com FGS Global, Media Relations Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Adhoc-Mitteilung