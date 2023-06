Angebot verbessert - die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA bietet seinen Anleihegläubigern im Rahmen der geplanten Laufzeitverlängerung der Hertha-Anleihe 2018/23 nun einen höheren Kupon an. So soll der Zinskupon im Verlängerungszeitraum auf 10,50% p.a. erhöht werden. Ursprünglich hatte die Hertha einen Kupon von 8,50% p.a. angeboten. Nach Aussage der Berliner haben die beiden größten Anleihegläubiger (22% des ausstehenden Volumens) den Anpassungen bereits zugestimmt.

Noch bis zum 19.06.2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...