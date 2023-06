Der Chemikalienhändler Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der DAX-Konzern will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro auszahlen. Dies entspricht einer Steigerung um 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,45 Euro). Beim derzeitigen Börsenkurs von 74,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,70 Prozent. Brenntag hat in jedem Jahr seit dem Börsengang ...

