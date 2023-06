The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2023



ISIN Name

NO0010832488 ZITON 18/24 FLR

XS2188683390 F.ABU.DA.BK. 20/23 MTN

XS2015231413 JYSKE BK 19/24 FLR MTN

US63254ABA51 N.AUS.BK(NY) 18/23 MTN

XS0171578502 DEV.BK JAPAN 03/23 INTL

DE000DZ1J6J3 DZ BANK IS.14/23 A381

XS0945575347 WORLD BK 13/23 MTN

ES0211845260 ABERTIS INFRA. 13-23

