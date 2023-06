Der Modekonzern Hugo Boss hat seine Mittelfristziele angehoben. Bis 2025 will der Vorstand einen Umsatz von fünf Milliarden Euro erreichen, teilte Hugo Boss am Donnerstag im Rahmen seines Investorentages mit. Bisher hatte der Konzern vier Milliarden Euro angepeilt. Die Aktie kann am Morgen ihre zuletzt starke Entwicklung fortsetzen und gewinnt bei Lang & Schwarz gut ein Prozent.Zudem könnte die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern höher ausfallen als bisher avisiert: Demnach strebt Hugo Boss eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...