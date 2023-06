Eschborn (ots) -In Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unternehmen in Deutschland besonders wichtig, ihre Beschäftigten zu halten - dennoch hat ein Drittel der Arbeitnehmer:innen den Job gewechselt oder plant das. Die aktuelle Randstad Employer Brand Research (https://www.randstad.de/hr-portal/employer-branding/employer-brand-research/laenderbericht/) (REBR) zeigt auf, warum Arbeitnehmende ihren Arbeitgebern den Rücken kehren - und was diese tun müssen, um für ihre Beschäftigten attraktiv zu bleiben.13 Prozent der deutschen Arbeitnehmer:innen haben in den vergangenen sechs Monaten ihren Arbeitgeber verlassen - und weitere 18 Prozent planen, dies in den kommenden sechs Monaten zu tun. Das ergab eine aktuelle Befragung im Rahmen der Studie Randstad Employer Brand Research, die Anfang des Jahres unter mehr als 3.800 Beschäftigten durchgeführt wurde.Das sind die 5 meistgenannten Gründe, um den Job zu wechselnPlatz 1 Bessere VergütungPlatz 2 Verbesserung der Work-Life-BalancePlatz 3 Besseres Angebot bekommenPlatz 4 Fehlende WeiterentwicklungsmöglichkeitenPlatz 5 Lange PendelzeitenFast jede:r Zweite würde wegen einer besseren Bezahlung kündigenDer wichtigste Faktor für die Entscheidung, den Arbeitgeber zu verlassen, ist Unzufriedenheit mit der Vergütung: 41 Prozent der Befragten würden ihren Arbeitsplatz aufgeben, um ihr Gehalt zu steigern. "Vor allem die steigenden Lebenshaltungskosten tragen dazu bei, dass Arbeitnehmer:innen stärker auf eine angemessene Vergütung ihrer Arbeit achten, um inflationsbedingte Mehrausgaben ausgleichen zu können", sagt Eva Maria Sieland, Director Permanent Placement bei Randstad Deutschland. Eine weitere Randstad Studie, das Randstad Arbeitsbarometer 2023 (https://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-arbeitsbarometer/) zeigt zudem: Beschäftigte wünschten sich die Unterstützung durch ihren Arbeitgeber, um die gestiegenen finanziellen Belastungen zu meistern - etwa durch außerplanmäßige Gehaltserhöhungen (35 Prozent der Befragten), Einmalzahlungen (32,7 Prozent) oder monatliche Zuschüsse (34 Prozent). "Wenn bei Arbeitnehmenden das Gefühl entsteht, ihr Arbeitgeber tue zu wenig, um sie in herausfordernden Zeiten zu unterstützen, erwägen viele von ihnen einen Wechsel." Ein weiterer Faktor, der oftmals das Gehalt beeinflusst, ist die Karriereleiter: 23 Prozent der Befragten würden laut REBR kündigen, wenn ihr Arbeitgeber nur begrenzte Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet.Work-Life-Balance gewinnt bei der Jobwahl an BedeutungAber nicht nur die Zahlen auf der Gehaltsabrechnung sind ein wichtiger Faktor für Arbeitnehmende, sich nach neuen Arbeitgebern umzusehen. 31 Prozent der Befragten gaben im Rahmen der Randstad Employer Brand Research an, dass sie ihren Job wechseln würden, um ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Besonders für Frauen ist die Möglichkeit, flexibler arbeiten zu können, wichtig: 24 Prozent der Arbeitnehmerinnen würden ihren Arbeitgeber verlassen, wenn sie nicht ausreichend flexible Arbeitsbedingungen hätten. Demgegenüber spielt Flexibilität nur für 19 Prozent der männlichen Befragten eine große Rolle für ihre Wechselentscheidung. "Noch immer tragen Frauen den größeren Anteil der Care-Arbeit in der Familie und legen deshalb viel Wert darauf, bei Arbeitsort und -zeit mitzureden", erklärt Eva Maria Sieland. "Aber auch Männer brauchen zunehmend mehr Zeit, um Beruf, Familie oder ihr Bedürfnis nach Regeneration unter einen Hut zu bekommen. Um qualifizierte Mitarbeitende zu halten, müssen Unternehmen diese Bedürfnisse ernst nehmen und überlegen, wie sie ihre Arbeitsbedingungen anpassen können. Und das nicht nur für Arbeitnehmer mit Bürojobs."Dazu passt auch ein weiterer Aspekt, den die Befragten der Randstad Employer Brand Research nennen: Immerhin 23 Prozent würden wegen zu langer Pendelzeiten kündigen. Rund ein Viertel aller Befragten gaben an, sie würden aufgrund eines allgemein besseren Angebots wechseln. Welche Faktoren diese Aussage beinhaltet, wurde in der Studie nicht detailliert erfragt.Über die Studie Randstad Employer Brand ResearchBei welchen Unternehmen wollen wir arbeiten - und warum? Das ermittelt die Studie Randstad Employer Brand Research (https://www.randstad.de/hr-portal/employer-branding/employer-brand-research/laenderbericht/), die von unabhängigen namhaften Instituten in 32 Ländern weltweit durchgeführt wird. Drei Elemente stehen dabei im Fokus: der Bekanntheitsgrad und die Attraktivität der abgefragten Unternehmen sowie die einzelnen Schlüsselfaktoren, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen. In Deutschland wurden Anfang 2023 3.842 Arbeitnehmer:innen und Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in Online-Interviews befragt.Über Randstad Gruppe DeutschlandRandstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip human forward. In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 47.350 Mitarbeitern und rund 530 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 2,014 Milliarden Euro (2022). Neben der klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50 Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 27,6 Milliarden Euro (Jahr 2022), rund 662.200 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 4.900 Niederlassungen in 39 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellen gehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist Richard Jager.Pressekontakt:Randstad Deutschland PressestelleBettina DeschFrankfurter Straße 10065760 EschbornFon 0 61 96 / 4 08-17 78E-Mail: presse@randstad.dewww.randstad.deOriginal-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13588/5534527