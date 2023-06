Betreiber von Batteriesystemen erhalten Sicherheitsbenachrichtigungen mehrere Wochen im Voraus

ACCURE Battery Intelligence, der führende Anbieter von prädiktiver Analytiksoftware für Batteriespeicher, kündigte heute weitere sicherheitsorientierte Funktionen in seiner Flaggschiff-Lösung ACCURE Safety Manager an. Diese Weiterentwicklung führt ein intuitives Scoringsystem für die Batteriesicherheit, datengestützte Handlungsempfehlungen und aktive Warnmeldungen über mehrere Kommunikationskanäle ein. Die Software meldet sicherheitskritische Probleme Wochen im Voraus, sodass Betreiber handeln können, bevor es zu einem Zwischenfall in einer Batterie kommt. Diese Vorlaufzeit ist entscheidend für die Vermeidung von thermischem Durchgehen, das Brände und Explosionen auslösen kann.

Zwischenfälle mit Batterien belasten Energie- und Automobilunternehmen weiterhin und verursachen Schäden sowie Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe. Laut der Electric Power Research Institute (EPRI) BESS Failure Event Database sind seit 2018 mehr als 50 Sicherheitsvorfälle bei stationären Energiespeichern öffentlich bekannt geworden. Viele Bemühungen um die Sicherheit von Energiespeichern konzentrieren sich eher auf die Eindämmung als auf die Prävention. Im Gegensatz dazu verfolgt die Lösung von ACCURE einen proaktiven, datenbasierten Ansatz, um Sicherheitsprobleme frühzeitig und strategisch anzugehen, bevor sie gefährlich werden.

"Wir gehen bei der Erkennung von Sicherheitsrisiken weit über die Möglichkeiten des integrierten Batteriemanagementsystems hinaus", so Dr. Kai-Phillip Kairies, CEO und Mitbegründer von ACCURE. "Wir analysieren Anomalien in den Betriebsdaten, identifizieren Fehlermuster und nutzen diese Informationen zur Bewertung des gesamten Systems. Mit unserer Lösung gewinnen Betreiber von Batteriesystemen umfassende Erkenntnisse, um fundierte Entscheidungen für ihr gesamtes Batterieportfolio treffen können."

Informationen zur Batteriesicherheit erhalten, bevor es zu einem Zwischenfall kommt

Der ACCURE Safety Manager sagt Batterieprobleme schon Wochen vor einem Zwischenfall genau voraus, indem er große Datenmengen mit Cloud Computing auswertet. Die prädiktive Analytiksoftware nutzt physikalische Modelle und künstliche Intelligenz, um mehr als 20 sicherheitsrelevante Indikatoren kontinuierlich zu überwachen und Anomalien zu erkennen. Dazu gehören Zell- und Moduldefekte, Fehler im Batteriemanagementsystem (BMS) und Zellschäden, die durch umgebungsbedingte Faktoren wie beispielsweise schlechte Heizung, Lüftung oder Klimatisierung (HLK) verursacht werden.

Sobald die Informationen zur Batteriesicherheit vorliegen, können Eigentümer und Betreiber zu einem zustandsorientierten Assetmanagement übergehen. Auf diese Weise können sie erhebliche Einsparungen bei Betrieb und Wartung (O&M) sowie bei Versicherungen erzielen und gleichzeitig Risiken der Energiespeicherung minimieren.

Neue und verbesserte Funktionen zur Maximierung der Batteriesicherheit

Die neueste Version der ACCURE Safety Manager Software enthält die folgenden Funktionen, die die Sicherheit von Batteriespeichersystemen und Elektroflotten erheblich erhöhen:

Safety Scoring zur Bewertung der Sicherheit

Auf der Grundlage einer eingehenden Analyse von Betriebsanomalien und damit verbundenen Fehlermustern wird den Batterien ein Safety Score zugewiesen. Die Software berücksichtigt sowohl Fehlerart als auch Schweregrad und vergleicht diese mit historischen Daten aus weltweiten Systemen. Die Bewertung basiert auf bewährten Analysemethoden, die verschiedene Sicherheitsindikatoren und Anomalien gegeneinander abwägen.



Der Batteriezustand wird auf einem zentralen Dashboard visualisiert, sodass Betreiber Sicherheitsprobleme mithilfe eines einfachen und intuitiven Anzeigesystems sofort erkennen können. Der Safety Score für Systeme, die sich erholen und neu kalibrieren, wird automatisch in seinem Schweregrad heruntergestuft, sodass sich Anlagen- und Flottenmanager auf sicherheitskritische Fälle konzentrieren können, statt von Warnmeldungen überflutet zu werden.



Datengestützte Empfehlungen

Für jede Sicherheitsstufe gibt die Software Handlungsempfehlungen für das Batteriesystem heraus. Betreiber können geplante Wartungsarbeiten wie die Neukalibrierung von Systemen oder den Austausch von Sensoren und Modulen terminieren und die Batterie im Fall von kritischen Fehlern rechtzeitig abschalten, bevor es zu einem Zwischenfall kommt. Die Datenprotokolle können dann genutzt werden, um Systemprobleme zu beheben und mögliche Garantieansprüche zu belegen.





Das System liefert schnell und effizient Einblicke von hoher Priorität mit automatischer Protokollierung und Warnmeldungen. Es kann betriebskritische Nachrichten über mehrere Kommunikationskanäle senden, darunter E-Mail, SMS und Slack. Darüber hinaus können Betreiber das Reporting an ihre internen Prozesse anpassen, auf das Tracking von KPIs abstimmen sowie mit Stakeholdern teilen.

"Diese neuesten Updates geben den Batteriebetreibern proaktive Einblicke, um fatale Ereignisse zu verhindern", erklärte Kairies. "Mit der ACCURE Safety Manager-Lösung gehen wir über die Senkung von Kosten und ungeplanten Ausfallzeiten hinaus, da wir Anomalien analysieren und datenbasierte Empfehlungen zur Vermeidung von Problemen geben. Unser intuitives Dashboard, das Safety Scoring und die Warnmeldungen zu betriebskritischen Fehlern ermöglichen ein strategisches Management dieser wichtigen Assets, wodurch Kosten gespart, der Umsatz gesteigert und die Sicherheit gewährleistet wird."

Über ACCURE Battery Intelligence

ACCURE hilft Unternehmen bei der Bewertung des Batterieverhaltens, der Gewährleistung der Sicherheit und der Risikominderung sowie bei der Maximierung der Erträge bei Batterieprojekten. Um Batterien sicherer, zuverlässiger und nachhaltiger zu machen, kombiniert die ACCURE Plattform zur Batteriedatenanalyse physikalisch basierte Modelle mit künstlicher Intelligenz und praktischem Expertenwissen darüber, wie Batterien in Energiespeichersystemen von Autos bis zu Stromnetzen eingesetzt werden. Heute unterstützt ACCURE weltweit über 2,5 GWh an Batteriespeichersystemen. Besuchen Sie uns unter accure.net.

